27年前、最恐のはじまりへ――『IT／イット ″それ″が見えたら、終わり。』前日譚ドラマ、日本版キーアート解禁 吹替キャストに下野紘
10月27日10時から世界同時配信開始となるHBOオリジナルドラマドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』（U‐NEXT）より、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」の起源に迫る日本版キーアートが解禁となった。さらに、ピエロ姿ではないペニーワイズ、ボブ・グレイ役の吹き替えを下野紘が務めるなど、日本語吹替版のキャスト情報も解禁された。
【動画】“トラウマ級の恐怖にご注意を。” 『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』予告編
本作は、児童失踪事件が相次ぐ田舎町デリーを舞台に、“ルーザーズ・クラブ”と呼ばれる子どもたちが恐怖のピエロ「ペニーワイズ」と対峙（たいじ）する姿を描いたスティーヴン・キング原作のホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚（たん）をドラマ化。
舞台は映画第1作目の27年前、1962年のデリー。新たにこの町へ越してきたハンロン一家は、デリーの町のどこか“普通ではない”不穏な空気に気づき始める。やがてある子どもの失踪を皮切りに、町の至るところに恐怖の影が広がっていく。
本作では、映画では語られなかったデリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そしてこの町に根づく恐怖の連鎖が明らかになる。
解禁となった日本語字幕付きの最新映像では、恐怖のピエロ・ペニーワイズが堂々登場。デリーに暮らす子どもたちは次々と恐怖に直面し、泣き叫ぶ中、ペニーワイズは彼らの最も恐れる姿に変身して容赦なく襲いかかる。最後に闇の中で笑うペニーワイズの姿が映し出される。
吹き替え声優キャストとして、恐怖のピエロ、ペニーワイズ役は映画版に続き多田野曜平が担当。そして、ペニーワイズが人間として現れる姿“ボブ・グレイ”役には下野紘が新たに参加する。そのほか、リロイ・ハンロン役に星野貴紀、シャーロット・ハンロン役に白石涼子、ディック・ハロラン役に田村真、ショー司令役に中根徹、ハンク・グローガン役に神尾晋一郎、イングリッド役に小林希唯、ポーリー・ルッソ役に藤井雄太。
また、本作の第1話が11月7日からMOVIE ON やまがたで開催される「山形国際ムービーフェスティバル2025」にて特別上映され、下野紘が特別ゲストとして登壇することも決まった。
ドラマドラマ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』は、U‐NEXTにて10月27日10時より配信（全8話）。
