デビュー10周年・仁村紗和が表紙！ 新沼希空がグラビア挑戦で“純白ボディ”披露も
女優、モデルとして活躍中の仁村紗和が、発売中の「週刊SPA! 」10月28日号で表紙に登場した。
■表紙の人／美女地図：仁村紗和
“ありのまま”で旅に出て。デビュー10周年を記念した写真集を発売する仁村紗和が本誌表紙に初登場！ 写真集には載せきれなかったここだけの限定カットを大公開する。
●プロフィール
1994年、大阪府枚方市生まれ。T164。’14年デビュー。主な出演作は『明日もきっと君に恋をする。』『おちょやん』『あなたのブツが、ここに』『真夏のシンデレラ』『SHUT UP』『あなたを奪ったその日から』『完全不倫−隠す美学、暴く覚悟』など。10月22日に1st写真集『燦爛』（扶桑社）を発売。
■推し撮：新沼希空
アイドル卒業後、本格的にグラビアへ挑戦する新沼希空がマーメイドに!? 彼に恋した乙女の想いは実るのか？ ベールを脱いだ純白ボディも必見だ。
●プロフィール
1999年、愛知県生まれ。T161。つばきファクトリーを卒業後、’25年6 月からソロ活動を開始。グラビア活動の傍ら、Webラジオ『新沼希空のバイキソラーン』（WATCH BE）を放送中。
