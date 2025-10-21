【UNIQLOのパンツ】が活躍の予感！「シンプルなワンツーコーデもこなれる」だって！

カジュアルでデイリー使いしやすいスウェットパンツ。この秋買うなら、おしゃれさんが絶賛している【ユニクロ】のアイテムが正解かも。今回は、週6でユニクロを着るというインフルエンサーの@shocogram__さんが愛用している、カーブシルエットのパンツをピックアップ。シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えて、秋コーデの即戦力になりそうです。

サマ見えしながら快適に過ごせるカーブパンツ

【ユニクロ】「ドライスウェットカーブパンツ」\3,990（税込）

裾にかけて緩やかにカーブするシルエットが特徴のパンツは、公式サイトに「一日中快適にはける」とあるように、おしゃれ見えしながら楽に過ごせそう。カジュアルながらも滑らかで上質感のある素材が、大人っぽい雰囲気を漂わせます。Tシャツと合わせたラフなコーデはもちろん、きちんと感のあるシャツできれいめに仕上げるのも◎ 知的で上品なネイビーをはじめ、トレンドカラーであるブラウンなど全5色をラインナップ。

襟付きのトップスと合わせたきれいめ秋コーデ

こちらは色違いのダークグリーンを着用。こっくりとした深みのある色味が、上品に秋ムードを盛り上げます。@shocogram__さんによると「シンプルなワンツーコーデもこなれて見える気がします」とのことで、デイリーカジュアルの即戦力になってくれるかも。きれいめの襟付きトップスと合わせれば、カジュアルさも大人っぽさも備わった最旬コーデの完成。

