リーグ優勝決定シリーズ第4戦で異次元3発10K

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振。MLB通算136勝の右腕も、空前絶後の活躍を絶賛した。

ブルワーズとのNLCS第4戦は伝説の夜となった。

先発マウンドに上がった大谷は初回先頭打者弾を含む3発に加え、6回0/3を無失点10奪三振の快投。チームを優勝に導き、シリーズMVPも獲得した。

米ストリーミングサービス「ピーコック」の番組「ダン・パトリックショー」公式Xは日本時間21日、司会のダン・パトリック氏とメッツなどで投手としてメジャー通算136勝を挙げたロン・ダーリング氏のトーク動画を投稿した。ダーリング氏は試合を中継した米放送局「TBS」で解説を務めていた。

パトリック氏から「金曜の夜と比較できるようなものを見たことはあるかい？」と問われたダーリング氏は、「今まで見たことがないよ。我々は偉大なアスリートの偉大な活躍を見て、何か言葉を探すことには慣れていると思っていたんだけどね。金曜夜に起こった出来事を表す言葉を探すのはとても難しかった」ともはやお手上げだったよう。

パトリック氏も「先頭打者と投手を兼任した選手は今までにいない。ベーブ・ルースでさえもだ。彼はヤンキースで3番を打っていたからね。さらには打者に専念するために投手を辞めた」と同調。ダーリング氏は特に2本目のホームランに驚いたといい、「あの打球音は再現することができない。誰かがキャノンをぶっ放したように聞こえた。あんなに大きな音は聞いたことがない」などと唖然とした様子で振り返った。

2年連続の世界一を目指す大谷とドジャースは、24日（同25日）開幕のワールドシリーズで、ブルージェイズと激突する。



（THE ANSWER編集部）