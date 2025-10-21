転生したゲームの悪役令嬢の運命を変えるため奮闘するも失敗…その様子を脳内で見ていた本来の悪役令嬢が覚醒し、華麗な復讐劇を始める！【書評】

転生したゲームの悪役令嬢の運命を変えるため奮闘するも失敗…その様子を脳内で見ていた本来の悪役令嬢が覚醒し、華麗な復讐劇を始める！【書評】