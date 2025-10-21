シンガー・ソングライターのエルトン・ジョン（78）が展開する眼鏡ブランド事業が、大きな財務的損失に直面している。エルトンが運営する「エルトン・ジョン・オプティカル・カンパニー」は、自身の眼鏡コレクションの売上を管理する企業で、最新の財務報告で、同社が370万ポンド（約7億4000万円）以上の負債を抱えていることが明らかになった。



【写真】ゴテゴテに着飾った衣装でもメガネは必須！

企業記録によれば、この多額の負債は2025年3月までの12カ月間に発生したもので、最新の会計期間では、同社の現金保有額は30万8173ポンド（約6000万円）にとどまり、課税所得に対する法人税の支払いはわずか1020ポンド（約20万円）だった。



眼鏡ブランドは、エルトンが築いてきた広範なビジネスの一部と見られている。エルトンのシグネチャー眼鏡ライン「エルトン・ジョン・アイウェア」は、公式ウェブサイトおよび英国の大手眼鏡チェーン「スペックセイバーズ」で販売されている。



音楽界のアイコンとして知られるエルトンだが、眼鏡事業においては予期せぬ財務的課題に直面しているようだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）