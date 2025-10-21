Mrs. GREEN APPLE、「GOOD DAY」CDTVライブ映像を期間限定公開
Mrs. GREEN APPLEが、6日に放送された『CDTVライブ！ライブ！』で披露した新曲「GOOD DAY」のライブ映像を、オフィシャルYouTubeチャンネルにて期間限定で公開した。視聴可能期間は11月18日午後6時59分まで。
【動画】Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」ライブ映像 『CDTVライブ！ライブ！』より
Mrs. GREEN APPLEは12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕することを発表。「GOOD DAY」は「フェーズ2」最後のシングルで、『キリングッドエール』CMソングでもある。
今回公開された映像には、ストリングスやホーン隊、ダンサーも加わった、多幸感にあふれるパフォーマンスが収められている。
今夜7時57分から放送されるNHK『うたコン』にもMrs. GREEN APPLEが出演し、「GOOD DAY」と「ライラック」の2曲をパフォーマンスする予定。こちらも注目だ。
