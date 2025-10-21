株式会社ジェイグループホールディングスが運営する「九州を愛する大人の居酒屋」芋蔵にて、「本格焼酎＆泡盛の日」を記念した限定企画が2025年11月1日(土)と2日(日)の2日間、開催されます！

期間中、芋蔵公式LINEへのお友達登録をすると、なんと50蔵元・約80種類の本格焼酎と泡盛が何杯飲んでも無料で提供されます！

九州料理とともに、心ゆくまで焼酎・泡盛を堪能できる、焼酎好きにはたまらない企画です。

11月1日は「本格焼酎＆泡盛の日」！

これは、焼酎の仕込みが始まり、その年の新酒が飲めるようになるのが11月1日前後であることから、1987年に制定されました。

この記念すべき日に合わせ、「九州を愛する大人の居酒屋」芋蔵が、太っ腹な無料飲み放題企画を実施します☆

「本格焼酎＆泡盛の日」限定！焼酎・泡盛 無料飲み放題

開催日：2025年11月1日(土)、2日(日)

対象ドリンク：本格焼酎・泡盛 約80種類 (50蔵元)

条件：芋蔵 公式LINEアカウントへの友達登録

※お食事メニューは通常価格での提供となります。

芋蔵の公式LINEアカウントに友達登録するだけで、希少な銘柄から定番まで、厳選された約80種類もの本格焼酎と泡盛が、なんと時間無制限で何杯飲んでも無料に！

焼酎好きには見逃せない、年に一度のお得なチャンスです！

酒造様によるお酒の振る舞いも！

一部店舗では、酒造メーカーの方々によるお酒の振る舞いも実施されます！

作り手の想いを聞きながら、特別な一杯を楽しめる貴重な機会です。

芋蔵銀座店

11月1日(土) 17:00〜21:00 田村合名会社様、神酒造株式会社様 (合同開催)

芋蔵新宿店

10月31日(金) 17:00〜21:00 有限会社佐多宗二商店様

11月1日(土) 17:00〜21:00 指宿酒造株式会社様、日當山醸造株式会社様 (合同開催)

11月2日(日) 17:00〜21:00 大口酒造株式会社様

芋蔵蒲田西口店

11月1日(土) 17:00〜21:00 大口酒造株式会社様

11月2日(日) 17:00〜21:00 出水酒造株式会社様

芋蔵栄店

10月31日(金) 17:00〜21:00 有限会社佐多宗二商店様

11月1日(土) 17:00〜21:00 濱田酒造株式会社様

芋蔵池袋東口店

11月1日(土) 17:00〜21:00 小鹿酒造株式会社様

芋蔵渋谷新南口店

11月1日(土) 17:00〜21:00 田崎酒造株式会社様

芋蔵桜木町店

11月1日(土) 17:00〜21:00 丸西酒造株式会社様 (志布志市観光特産品協会さまもご来店)

※霞が関・静岡・豊橋・豊田での酒造様の振る舞いはありません。

「芋蔵」について

「九州を愛する大人の居酒屋」芋蔵。

本格的な九州料理と、80種類以上の焼酎・泡盛をゆったり楽しめるお店です。

国産牛を使用したもつ鍋、長崎直送の胡麻鯖、鹿児島直送の青菜野菜など、九州の郷土料理が堪能できます。

品揃え豊富な焼酎は、希少な銘柄から定番まで、真に美味なるものを厳選。

優雅な照明が広がる空間で、心地よいひとときを提供します。

食事メニュー例 (通常価格)

◆国産もつ鍋◆

価格：1人前 1,380円(税込1,518円)

プリプリのもつ鍋に、牛ニラ・キャベツなどの野菜もたっぷり！

◆長崎平戸なつ香鯖 胡麻さば◆

価格：レギュラー 2,000円(税込2,200円) / ハーフ 1,200円(税込1,320円)

脂の乗った新鮮なさばの刺身に、九州甘醤油とたっぷりのすり胡麻、ねぎをかけた逸品。

◆福岡はかた地どりの溶岩焼き◆

価格：1,250円(税込1,375円)

噛むほどに旨味とコクが増すはかた地どりのもも肉を、パリッと焼き上げました。

※食事メニューは無料の対象外です。

実施店舗一覧

＜東京都(6店舗)＞

◆芋蔵銀座店

所在地：東京都中央区銀座8丁目3 東京高速道路西土橋ビル 2F (TEL：03-3569-3111)

◆芋蔵霞が関店

所在地：東京都千代田区霞が関3丁目2-6 東京倶楽部ビルディング 霞ダイニング2F (TEL：03-3508-8500)

◆芋蔵渋谷新南口店

所在地：東京都渋谷区渋谷3丁目27-11 GEMS渋谷 B1 (TEL：03-6434-1414)

◆芋蔵新宿西口店

所在地：東京都新宿区西新宿1丁目10-2 110ビル 7F (TEL：03-5381-2026)

◆芋蔵池袋東口店

所在地：東京都豊島区南池袋1-23-1 富士ビル 1〜2F (TEL：03-3984-0888)

◆芋蔵蒲田西口店

所在地：東京都大田区西蒲田7-66-10 ランズビル 8F (TEL：03-3737-8700)

＜神奈川県(1店舗)＞

◆芋蔵桜木町クロスゲート店

所在地：神奈川県横浜市中区桜木町1丁目101-1 クロスゲート 2F (TEL：045-210-9200)

＜愛知県(3店舗)＞

◆芋蔵栄店

所在地：愛知県名古屋市中区錦3丁目6-35 Cbcアネックス栄 B1F (TEL：052-950-3737)

◆芋蔵豊橋店

所在地：愛知県豊橋市駅前大通1丁目55-102-1 ココラフロント豊橋駅前 1F (TEL：0532-57-7800)

◆芋蔵GIRI豊田店

所在地：愛知県豊田市若宮町1-23 G-SEVENS TOYOTA 2F (TEL：0565-31-1515)

＜静岡県(1店舗)＞

◆芋蔵静岡呉服町店

所在地：静岡県静岡市葵区呉服町2-5-6 呉服町パーキングビルB棟 2・3F (TEL：054-252-2929)

本格焼酎・泡盛好きには夢のような2日間！

芋蔵自慢の九州料理とともに、お気に入りの一杯を見つけたり、普段はなかなか手が出せない銘柄に挑戦したりする絶好の機会です。

お近くの芋蔵で、特別な「本格焼酎＆泡盛の日」をお過ごしください！

芋蔵で開催される「本格焼酎＆泡盛の日」限定企画の紹介でした。

