DJプレイに必要な情報の仕様が共通化！AlphaTheta DJ向け音楽ライブラリ統一仕様「OneLibrary」

AlphaTheta株式会社が、DJ文化の持続的な発展とオープンな業界環境を目指し、他社との協業による第一歩として、統一仕様のDJ向け音楽ライブラリ「OneLibrary」を共同で策定したことを発表しました。

Algoriddim社およびNative Instruments社との連携により、ソフトウェアやハードウェアに依存しない、DJプレイに必要な情報の仕様が共通化されます。

AlphaTheta DJ向け音楽ライブラリ統一仕様「OneLibrary」

現在は各社のDJソフトウェアの仕様が異なるため、使用可能なDJハードウェアやメディアデバイスもそれぞれ異なります。

これにより、現場のハードウェアで自身のDJ用音楽ライブラリが使えなかったり、USBメモリなどのメディアデバイスで演奏できないといった課題がありました。

「OneLibrary」では、プレイリストやCUE、BEATGRIDといったDJプレイに必要な情報の仕様を共通化。

これにより、使用可能なハードウェアの幅が広がり、自宅ではPC、現場ではUSBメモリといったシチュエーションに合わせたメディア選択も可能になります！

djay ProとTraktor Play、Traktor Pro 4がOneLibraryのUSBエクスポートに対応

AlphaThetaのrekordboxが提供してきたDevice Library Plusは、他社との連携を経て「OneLibrary」へと進化しました。

Algoriddim社およびNative Instruments社との協力により、rekordboxに加え、「djay Pro」や「Traktor Play」、「Traktor Pro 4」からUSBエクスポートしたライブラリが対応DJハードウェアで使用できるようになります。

「djay Pro」はすでにUSBエクスポートに対応しており、「Traktor Play」と「Traktor Pro 4」の対応は今後のアップデートで追加される予定です（数カ月以内を予定）。

エクスポートされたDJライブラリには、プレイリスト、BPM、KEY、CUE、BEATGRID、波形データなど、DJプレイに必要な情報が全て含まれます。

これにより、「djay Pro」や「Traktor Pro 4」のユーザーも、現場にパソコンを持ち込むことなくUSBメモリ1本でのDJパフォーマンスが可能になります☆

【OneLibrary対応DJハードウェア】

・CDJ-3000X

・CDJ-3000(ファームウェア ver.3.30以降)

・XDJ-AZ

・OPUS-QUAD

・OMNIS-DUO

※各DJソフトウェアのUSBエクスポートの仕様や料金については、Algoriddim社およびNative Instruments社のウェブサイトをご確認ください。

パートナー企業からのコメント

今回の取り組みに関して、パートナー企業のリーダーたちからもコメントが寄せられています。

AlphaTheta株式会社 代表取締役社長 片岡 芳徳氏：

「この度、OneLibraryを発表できることに胸が高鳴ります。(中略)今回、そのコンセプトに共感いただいた業界パートナー企業の皆様に深く敬意と感謝を表します。OneLibraryはこれで完成ではなく、更なる発展・拡張を計画しておりますので、今後にどうぞご期待下さい。」

Algoriddim社 代表取締役社長 Karim Morsy氏：

「Algoriddimでは、誰もが使えるオープンでアクセシブルなDJテクノロジーを常に大切にしてきました。(中略)djay Proのライブラリを、(中略)プロフェッショナルなハードウェアで直接使用できるようにすることで、(中略)あらゆるセットアップをまたいでシームレスにパフォーマンスできる柔軟性をDJに提供します。」

Native Instruments社 代表取締役社長 Nick Williams氏：

「Native Instrumentsのすべての取り組みは、クリエイターがサウンドを通じて自己表現できるようにすることを目的としています。OneLibraryは、(中略)よりオープンで協調的なDJエコシステムへの大きな一歩です。(中略)Traktor Pro 4ユーザーだけでなく、Traktor Playを始める新しいDJたちにもシームレスなUSBエクスポートを提供できることを嬉しく思います。」

すべてのDJが、もっと自由にプレイできる未来へ

OneLibraryは今後、対応ソフトウェアやハードウェアをさらに拡充し、より多くのDJがシームレスに自身のライブラリを活用できる環境を目指します。

ソフトウェアや現場を問わず、自分のライブラリでプレイできる世界がすぐそこまで来ています！

AlphaThetaは、DJ業界全体と協力し、OneLibraryを次世代のスタンダードとして育てていきます。

DJプレイの自由度を大きく向上させる、画期的な統一仕様「OneLibrary」

今後の対応ソフトウェアやハードウェアの拡大に期待が高まります！

AlphaTheta株式会社による、DJ向け音楽ライブラリ統一仕様「OneLibrary」策定の発表でした。

