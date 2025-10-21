日本維新の会の吉村洋文代表（50）が21日、カンテレ「newsランナー」（月〜金曜後4・50）にリモートで生出演し、自民党との連立で閣外協力の立場を取ることについて説明した。

衆参両院本会議でこの日、行われた首相指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏（64）が第104代首相に選出された。女性首相は日本の憲政史上初めて。維新は20日に自民と連立合意書をかわし、高市首相誕生をバックアップした。

一方で、組閣では大臣を出さない閣外協力に留まった。高市氏からの打診は「ありましたね」と明かし、維新側から断ったとした。

理由については「政策合意書で50くらい項目があるんですけど、これを実現することが大事」と説明。「大臣になりたいわけではないんです。ポストが欲しいわけでもなくて、公約を実現することがこの合意に書いたこと、改革のエッセンスが入ってますから、これを実現したい」と強調した。

与党としての心得も口にした。「どういう体制が一番いいのか考えたら、まず与党になると、これまで野党みたいに文句を言って終わりではなかなか進まない」。野党のスタンスに皮肉を込め、与党としての決意を表明。「ある意味、巨大戦艦である自民党とともに法案の事前審査だったり、協議事項がたくさん出てくる。国家運営していく上で。まず党として一つに固まってやった方が連立合意の中身、政策を実現することには近づくと判断した」と述べた。

議員の中には、地方議会でも与党経験がない人もいるとし、「しっかり政策実現することで、経験を積みながら国政政党としての力を付けていきたい」と決意を語った。

今後の閣内協力の可能性について問われると、「最後は総理が決めることですけど、力ついて一定程度、その時の判断で必要ならありえることになる」と可能性を口に。「ただ、今ではないと思っている」とあらためて語った。