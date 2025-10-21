お笑い芸人のお見送り芸人しんいちが、10月21日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。R-1グランプリ優勝前の収録現場で、番組スタッフから投げつけられた言葉を明かした。

【映像】お見送り芸人しんいち、“大スベリ”だったギャグ披露

本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラスメントのテーマは「パワハラ」。ゲストには、森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、ぺこぱの松陰寺太勇が登場した。

この日、しんいちは『R-1グランプリ2022』優勝の前後で経験した“モヤモヤエピソード”を告白。優勝前、ある番組の収録現場でネタを披露したしんいちは「とんでもない大スベリをした」といい、番組プロデューサーから「お前、番組潰す気かよ！使える所が1つもない」と、他のスタッフが大勢いる前で怒鳴られてしまったという。

それから2年後、しんいちはR-1で見事優勝。すると、そのプロデューサーが楽屋に現れ、「この度は本当に優勝おめでとうございます」と丁寧に挨拶してきたそうで、手のひらを返したような態度に「1番怖かった」と振り返った。

この話を受け、アレン様は激怒。松陰寺が「売れてない芸人あるあるだよね」としんいちに共感すると、「本当に？実話？」と信じられない様子だった。

さらに森が「番組潰す気かって言われるくらいのスベリってどんなですか？」と興味を示すと、アレン様も「ちょっとしんいちさん？披露してちょうだい」と促し、ネタを披露する展開に。

しんいちは頭を抱えながらも、当時の一発ギャグを思い切り再現。これにスタジオは静まり返り、“大スベリ”の気まずい空気が漂った。するとアレン様がすかさず「アンタこの番組潰す気？」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれていた。

