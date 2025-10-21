UCCグループで外食事業を担当するユーシーシーフードサービスシステムズ（略称、UFS）は、主力業態の「上島珈琲店」において、「幻のはちみつ」と呼ばれる、貴重な日本蜜蜂のはちみつをこだわりのミルク珈琲に添えた、今しか味わえない「日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲」を、10月22日に期間限定で発売する。

上島珈琲店は、2003年6月18日に東京・神田神保町に1号店をオープンして以来、UCCグループが90年以上にわたって培ってきたコーヒーへのこだわりと技術を活かし、日本の喫茶文化を大切にしながら、日常に「上質なひととき」を提供してきた。今年、ブランドステートメントを「STAY TRUE.」とアップデートし、コーヒーを通して、「自分らしくあること」、「自分の正しさを持ち続けること」の大切さを伝え続けていく。

今年も、養蜂家の人々との関係を丁寧に育み、たくさんの消費者に愛され、今年で16年目を迎える「日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲」を期間限定で発売する。発売当初からの想いを受け継ぎ、消費者の秋の豊かな時間に寄り添う一杯を提供する。

「日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲」は、春から夏にかけて、和歌山県で養蜂家の人々が仕掛けた蜂の巣箱から集めた、希少な「日本蜜蜂のはちみつ」を、「ダブルネルドリップコーヒー」と、ミルクと合わせて作る「ミルク珈琲」と一緒に楽しむメニュー。まずは、別添えの日本蜜蜂のはちみつだけを味わい、日本蜜蜂が織りなす豊かな自然の情景を感じてみてほしい考え。そのあとは、好みでミルク珈琲に注ぎ入れて、上品な甘みとコーヒーの深みが調和する、至福の味わいを楽しんでほしいという。コーヒーを「飲む」だけでなく、「味わう」ことに意味がある−−そんな価値を感じられる一杯となっている。日常の喧騒とは少し離れた贅沢なコーヒー体験を届ける。

日本蜜蜂の養蜂は、人の手の介入を最小限に抑えた「自然との共生」から始まる。世界で多く流通している西洋蜜蜂の採蜜方法は、養蜂用に人工交配された蜜蜂を飼育し、1年に数回採蜜されている。一方、上島珈琲店で使用する和歌山県の日本蜜蜂の採蜜方法は、野生蜜蜂にとって快適な環境を山の中に整え、養蜂家の人々がそれぞれの巣箱を丁寧に見守り、採蜜の時期に合わせて収穫する。日本蜜蜂は、春に咲く山桜や、夏にかけてのさまざまな花々から蜜を集めながら、越冬に備えて、自然の恵みをゆっくりと蓄えていく。山には四季折々の花が咲き、その蜜は実に多彩。集められる蜜も、いくつもの種類の花から集めることから、百花蜜と呼ばれ、花の種類ごとに異なる香りや味わいを持ち、重なり合うことで、深みのある豊かなフレーバーが生まれる。1年に1回しか採蜜できないことから、非常に希少であり、自然と共に生きる蜜蜂たちが織りなす、まさに“自然からの贈り物”となっている。

今年は、9店舗限定で、貴重な「日本蜜蜂のはちみつ（100g瓶詰）」を数量限定で用意した。日本蜜蜂の蜂蜜は、完全に自然に委ねられた、一期一会の味わい。春の山桜、夏の野花など、季節や地域ごとの花々から蜜を集めるため、その年、その土地ならではの香りと風味が楽しめる。日々のライフスタイルにそっと寄り添う、自然からの贈り物をぜひ味わってみてほしい考え。

［小売価格］

日本蜜蜂のはちみつミルク珈琲：R 980円／L 1250円

※ホット飲み

日本蜜蜂のはちみつ（100g瓶詰）：1700円

（すべて税込）

［発売日］10月22日（水）

上島珈琲店＝https://www.ueshima-coffee-ten.jp