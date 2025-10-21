日本マクドナルドは、ブラックペッパーとガーリックの旨みがやみつきな味わいで好評を得ている2本入りのチキンのサイドメニューである「チキチキン THE ガーリックペッパー」を10月29日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。

「チキチキン THE ガーリックペッパー」は、2022年に初登場し、当初は「マック THE チキン」として親しまれてきた“2本入り”のチキンのサイドメニュー。昨年度からは、手軽に2本で楽しめる魅力をより伝えるために「チキチキン」へと名称を変更し、多くの消費者に好評を得たことから、今年も期間限定で登場する。粗びきブラックペッパーとガーリックの旨みがきいた骨なし一枚肉を使用しており、しっとりジューシーな鶏肉とサクサク食感の衣が相性抜群の一品となっている。ランチやディナーのお供としてはもちろん、小腹がすいた時の軽食にもぴったりの商品となっている。



「チキチキン THE ガーリックペッパー」

また、昨年好評を得た“夜マック”限定のおトクなセットも再登場。夕方5時から販売の「ポテナゲ」に、「チキチキン」が加わった「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」を、10月29日から期間限定で提供する。「マックフライポテト」や「チキンマックナゲット」に加えて「チキチキン THE ガーリックペッパー」も一緒に味わえる、今だけの特別な食べくらべセットをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］

チキチキン THE ガーリックペッパー（2ピース）：290円〜

食べくらべポテナゲ大：630円〜

食べくらべポテナゲ特大：990円〜

（すべて税込）

※一部店舗およびデリバリーでは販売価格が異なる

※チキチキンにはソースは付かない

※「食べくらべポテナゲ大」は好きなナゲットソース1個付き、「食べくらべポテナゲ特大」は好きなナゲットソース2個付き。追加のソースは、単品購入（1個40円〜）可能

［発売日］10月29日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp