ÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¡¢¥é¥¸¥ª¿·ÈÖÁÈ¤Î°ÂÄê´¶¤Ë¼ê±þ¤¨¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊý¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥é¥¤¥¿¡¼ÉðÅÄº½Å´¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉÍ¾¾Ä®¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄêÎã²ñ¸«¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿·¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡ÖÉðÅÄº½Å´¡¡¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ì¤ê¸ý¤È°ÂÄê´¶¤Ç¥ê¥¹¥Ê¡¼ÁØ¤ò³ÈÂçÃæ¡£¿·ÈÖÁÈ¤Î¼ê±þ¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢17Ç¯¤«¤é¸½ºß¤â²ÐÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊý¤¬´·¤ì¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢ÂçÃÝ¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊý¤¬¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¿Íµ¤¤ÎÄêÃå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø¥é¥¸¥ª¤Ï3Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¤À¤«¤é¡Ù¤È¥®¥ç¡¼¥«¥¤Åª¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥é¥¸¥ª¶È³¦Á´ÂÎ¤ËÉÔ¿®´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿®¤¸¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤é¤Ë¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯Ì²¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÆþÌ²¤Ë¤ÏºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄ«¤ÎÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£