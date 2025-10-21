キャシードールが、主役級の輝きを放つラメリップ「ボーントゥブリンク リップクリック」を2025年10月22日（水）より楽天市場にて先行発売、全国のドン・キホーテでも順次発売する。

■ひと塗りで視線を奪う、ドラマティックな唇へ

「ボーントゥブリンク リップクリック」は、超微細パールを閉じ込めたグロッシーバームが唇に立体感と血色感、ラグジュアリーな輝きをプラスしてくれるリップアイテム。シアバターとババスオイル配合で、うるおいのある唇を長時間キープ。カチッと押すだけのプッシュ式。使いやすさも魅力となっている。

■商品情報

株式会社日本機能性コスメ研究所

Cathy Doll ボーントゥブリンク リップクリック全9色 各1,320円（税込）

#01 FORTUNE（運命）#03 FAME（名声）#04 WELLNESS（健康）#05 PROTECTION（守護）#06 HAPPINESS（幸福）#07 SWEET LOVE（甘い恋）#08 SUCCESS（成功）#09 WEALTH（富）#10 DRAGON GOLD（繁栄） - ダイヤモンドホワイトラメ使用