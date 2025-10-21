ロッテは、10月28日に昭文社の旅行ガイドブックシリーズ「ことりっぷ」とのコラボレーション企画第16弾として「小さなチョコパイ」「ふんわりプチケーキ」の2ブランドから新商品を発売する。

今回「地元で愛される名店」をテーマに発売する、新潟「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」とえひめ南予「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」は、ロッテとことりっぷ、そして地元自治体観光担当者、さらに地元で愛されている名店の4社が共同開発した自信作となっている。

お菓子で“おいしい旅気分”を味わいながら、この商品をきっかけにコラボレーションしたカフェに足を運んでもらい、スイーツとともに観光もぜひ楽しんでほしい考え。



「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」

「ことりっぷ 小さなチョコパイ＜編むと紡ぐの焙じ茶のタルトショコラ＞」は、新潟市の沼垂（ぬったり）テラス商店街にある人気カフェ「編むと紡ぐ」の「焙じ茶のタルトショコラ」の味わいを表現した。焙じ茶パウダーを配合したクリームを、チョコレートを練り込んだ生地でサンドし、焙じ茶とチョコレートの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てた。



「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」

「ことりっぷ ふんわりプチケーキ＜リディのチーズケーキ＞」は、愛媛県大洲市にある人気カフェ「Ridi」（リディ）の「チーズケーキ」の味わいを表現した。2つのチーズ原料（クリームチーズ0.8％使用（生換算）、エメンタールチーズ0.2％使用（生換算））を使ったクリームを、ビターキャラメルパウダーとチーズパウダーを練り込んだ生地でサンドし、チーズと優しいキャラメルの味わいをバランスよく楽しめるように仕立てた。

［小売価格］345円前後（税込）

［発売日］10月28日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp