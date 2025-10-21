目薬が苦手な2歳の男の子、大型犬がお手本をみせた結果…。まさかの光景と結末は記事執筆時点で39万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：目薬が苦手な『2歳の男の子』→大型犬が『お手本』を見せた結果…まさかの展開】

目薬が苦手な2歳の男の子→大型犬がお手本を見せた結果…

Xアカウント『@ALF_Golden』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「アルフ」くんと弟くんのお姿。

この日、目薬が苦手だという2歳の弟くんのためにアルフくんが『お手本』を見せることにしたといいます。

微笑ましい光景とまさかの結末

ソファの上で仰向けに寝転がり、じっとして『お手本役』に徹していたというアルフくん。

『目薬のお手本ね？』『こうやって、フタを開けます』『で、ポタン』と、丁寧に手順を説明しながら、その安全性を協力プレイで証明してみせたというお母さんとアルフくん。

『ほらね？全然怖くない。』『もみもみもみもみ…』

と、目薬を入れてからの一連の動作についてもただただ身を委ねて余裕の表情を浮かべながら、『めぐすり、こわくないよ』というかのようにリラックスしてみせたアルフくん。

『どう？簡単でしょ？』『じゃあ、もう一回』と、反対側の目薬のロールプレイングを開始。

弟くんも興味津々な様子でじっと見つめていたのだとか。

最後に溢れた目薬をふきふきしたところで、アルフくんとお母さんの安心安全目薬講座が終了！これで弟くんも、目薬に挑戦する勇気が出たかな…と思いきや…。

アルフくんとお母さんの努力虚しく、まさかの弟くんは逃走。微笑ましくも切ないその結末、アルフくんの協力的な兄の鑑のようなそのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「協力的すぎるｗｗ」「賢い！」「天才！立派なお兄ちゃんですね」「おりこう！かわいい」「俳優さんだね～」など多くのコメントが寄せられています。

心優しいゴールデンレトリバーの男の子

2021年3月10日生まれのアルフくんは、弟くんのことが大好きな心優しい男の子。もちろん弟くんもアルフくんのことが大好きで、保育園をお休みしてずっとお家に居る期間はアルフくんがちょっぴり育児疲れをしてしまうこともあるほどなのだとか。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすアルフくんのお姿は、日々多くの人々にゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ALF_Golden」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。