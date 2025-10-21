“スターへの階段”を登る郡司裕也　CSファイナルSで見せた覚悟と成熟

スケールアップする郡司の来季が楽しみだ(C)産経新聞社

あと一歩のところでホークスの壁を破れなかった。

日本ハムは10月20日、「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ（S）の最終第6戦に臨み、1-2で敗戦。3連敗（※アドバンテージ含む）からの3連勝で「勝った方が日本シリーズ進出」の天王山まで持ち込んだが、わずかに及ばなかった。

ただ、2年続けて鷹の軍門に下るも、1勝もできずに福岡を去った昨季とは違い、連勝で盛り返してチームに力がついたことを証明。新庄剛志監督のもと、多くの「チルドレン」が躍動した。

その代表格は郡司裕也だろう。今回のファイナルSは郡司の活躍なくして語れない。

第2戦までは無安打で好機での凡退が続いた。潮目が変わったのは第3戦、最初の打席で先制の犠牲フライを打ったところから。これでファイナルS初打点を挙げると、第3打席には同初安打を記録。続く第4打席に満塁の走者を一掃する適時二塁打を放ち、勝利に貢献。1試合4打点と主軸の働きを見せた。

第4戦、第5戦と1本ずつ安打を放つ一方、持ち前の選球眼で四球もしっかり記録。得点にも絡んでおり、チームは連勝。最終第6戦も「4番・三塁」でスタメン出場を果たす。

郡司の真価が発揮されたのが、1点を追う4回。一死二塁で打席が回り、レフト線に同点の適時二塁打。チームが相手先発のリバン・モイネロ攻略に苦しむ中、前の打席でもセンターへ二塁打を放っており、好調ぶりを見せつけた。