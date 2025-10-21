2025年10月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
気分がさえない日。アウトドアでリフレッシュすると◎。
プライベートなことを友人に話してみると、一気に距離が縮まりそう。
自信過剰は敬遠されそう。控えめな姿勢を心掛けて。
気分が停滞気味。清潔感のある身なりが運気アップのカギ！
尊敬する人と会話を。つらい思いも徐々に払拭（ふっしょく）されるはず。
陽気に振る舞えば運気上昇。ネガティブな感情は表に出さないこと。
外より家の中が吉。テレビやDVD鑑賞でリラックスして。
ワガママが通りやすい日。言うべきことはハッキリ伝えて。
音楽が心の栄養剤に。お気に入りの曲をたくさん聞いてみて。
どんな状況でもユーモア精神をキープすると、運気が安定するはず。
好調でも意固地になると運気はダウン。柔軟さをキープして。
社会の動きに関心が高まる日。言葉にすれば尊敬を集める暗示が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
気分がさえない日。アウトドアでリフレッシュすると◎。
11位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
プライベートなことを友人に話してみると、一気に距離が縮まりそう。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
自信過剰は敬遠されそう。控えめな姿勢を心掛けて。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気分が停滞気味。清潔感のある身なりが運気アップのカギ！
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
尊敬する人と会話を。つらい思いも徐々に払拭（ふっしょく）されるはず。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
陽気に振る舞えば運気上昇。ネガティブな感情は表に出さないこと。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
外より家の中が吉。テレビやDVD鑑賞でリラックスして。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ワガママが通りやすい日。言うべきことはハッキリ伝えて。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
音楽が心の栄養剤に。お気に入りの曲をたくさん聞いてみて。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
どんな状況でもユーモア精神をキープすると、運気が安定するはず。
2位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
好調でも意固地になると運気はダウン。柔軟さをキープして。
1位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
社会の動きに関心が高まる日。言葉にすれば尊敬を集める暗示が。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)