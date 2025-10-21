51歳美人俳優、“イケオジになってた”夫との「23回目の結婚記念日」ショット公開「めちゃくちゃ綺麗」
俳優の細川直美さんは10月20日、自身のInstagramを更新。「23回目の結婚記念日でした」とつづり、夫で俳優の葛山信吾さんとの夫婦ショットを披露しました。
【写真】細川直美&葛山信吾の夫婦ショット
また「毎年、何故か結婚記念日をすっかり忘れてしまう私に家族はすっかり呆れていますが 毎年、ネタの様に笑いになっているので良しとしましょっ」とほほ笑ましいエピソードも披露。最後は「夫婦共々、紆余曲折ありますが これからも健康で明るく ちょっとのんびりな家族でいたいと思います」と、これからの抱負を伝えました。
ファンからは、「結婚記念日、おめでとうございます」「おふたりのふんわりした雰囲気が大好きです」「お顔も似てきたような」「お二人素敵です」「大好きなお二人 憧れなご夫婦」「イケオジになってた!!」「お綺麗すぎます」「直美さんめちゃくちゃ綺麗」と、祝福の声が多く上がっています。
(文:中村 凪)
「お2人のふんわりした雰囲気が大好き」細川さんは「今日は私達夫婦の23回目の結婚記念日でした」とつづり、2枚の写真を投稿。自宅と思われる場所で葛山さんと仲良く寄り添った夫婦ショットです。2人の前にはお祝いのケーキが置かれています。51歳とは思えない若い印象の細川さんに比べ、葛山さんはワイルドな“イケオジ”風貌です。それに対して「(※夫の髪と髭は役作りです）」と注釈が付いています。
誕生日祝い投稿も自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している細川さん。6月25日の投稿では「サプライズで、誕生日までお祝いして頂き 幸せな夜でした」とつづり、自身の誕生日祝いのショットを披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
