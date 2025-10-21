「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」(ファミリー劇場)

「アンナチュラル」に「リッチマン、プアウーマン」、「失恋ショコラティエ」と、数々の人気作品で主演はもちろん、助演としても存在感を放ってきた俳優・石原さとみ。近年では、"人間描写の鬼"と呼ばれる吉田恵輔 (※「吉」は正しくは「つちよし)」監督が脚本も手掛けた映画「ミッシング」で、愛する娘が失踪して絶望の淵でもがき苦しむ母親を演じ、さらなる演技の新境地を見せつけた。

代表作と言うと枚挙にいとまがない石原だが、そんな石原の主演作の中でも高い人気を誇るのが、2016年の「地味にスゴイ！校閲ガール・河野悦子」だ。

石原さとみが出版社の校閲部で奮闘するヒロインをパワフルに好演

おしゃれが大好きでスーパーポジティブな28歳の河野悦子は、ファッション誌の編集者を目指して何度も出版社「景凡社」の中途採用試験を受けていた。そんな悦子のもとに、ついに景凡社の人事担当から採用の連絡が届く。しかし喜びも束の間、悦子が配属されたのは念願のファッション編集部ではなく、"校閲部"だった。編集者から預かった原稿の誤字脱字や内容の間違い、矛盾がないかを確認する...思い描いていたものとはまったく違う仕事内容に、悦子は入社早々、校閲部長・茸原渚音(岸谷五朗)に猛抗議。そんな悦子に茸原は「仕事ぶりが認められれば、希望の部署に移れるかもしれない」と言う。その気になった悦子はファッション編集部への異動を目標に、校閲の仕事を頑張ろうと決意。やるとなったら全力な悦子の破天荒な働きぶりが、周囲に波乱を巻き起こす...。

■華やかなファッションに底抜けの明るさ！魅力全開のヒロインを演じた石原さとみ

本作で石原が演じたのは、ファッション編集部を目指しながら校閲部で働くことになった悦子。おしゃれ好きが高じて出版社を志望しただけあって、いつも華やかで目を引くファッションに身を包んでいる。放送当時には毎話、悦子のファッションにも注目が集まり、本作が人気となった理由の1つでもある。そして悦子のもう1つの魅力は、底抜けなポジティブさと行動力。原稿の中に見つけた些細な疑問を解決するために、あちこち飛び回り、時には作家の心にも踏み込み...原稿に書き込まれた数えきれないほどの指摘が、何事にも全力な悦子の人柄を証明しているようだ。そんな悦子を演じる石原は、持ち前の明るい笑顔が輝き、実に魅力的。悦子の華やかなファッションとパワフルで明るい性格がぴったりとハマっている。

■恋にも全力！菅田将暉演じる折原幸人とのロマンスの行方にも注目

そして、仕事だけでなく恋愛にも真っすぐな悦子。偶然出会った大学生の折原幸人に一目惚れし、仕事に恋に大忙し。幸人を演じたのは菅田将暉で、悦子を「えっちゃん」と呼び、人懐っこい雰囲気と愛嬌たっぷりの笑顔で、年下男子の魅力を体現している。時に自由な行動で悦子を思い悩ませるところも、大学生らしい。そんな幸人にも"ある秘密"があり、時折思い悩むような表情を見せる。そんな幸人の心の変化も、菅田がしっかりと表現している。

校閲部での働きぶりはもちろん、"ファッション誌の編集者になる"という悦子の夢、そして幸人との恋の行方と、見応えたっぷりのお仕事ドラマに仕上がっている本作。魅力たっぷりのヒロインを演じた石原にくぎ付けになること間違いないだろう。

文＝HOMINIS編集部

