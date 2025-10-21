国会で21日、自民党の高市早苗総裁が第104代内閣総理大臣に選出されました。

史上初、女性の総理大臣に県内では、期待感とともに、切実な注文も浮上しています。

（額賀福志郎 衆議院議長）

「高市早苗くんを内閣総理大臣に指名することに決まりました」

21日に国会で行われた、総理大臣指名選挙。

自民党の高市総裁が第104代内閣総理大臣に選出されました。

女性の総理は、憲政史上初めてとなります。

県民の声は…

（40代）

「すごく実行力がある人かなと思うので、打ち出しているものを着実に進めていってもらえれば。国民のために、私たちが暮らしやすいように。これから期待している」

（50代）

「初めて女性が総理になるということは、ジェンダーの問題などを考えるとすごくいいことだと思う」

（70代）

「(期待するのは)消費税減税。スーパーに行ったらすごく高い、金額が。豊かになればいい」

（30代）

「これだけ少子化が叫ばれている日本なので、子どもを産んで育てたいと思ってくれる人が増えるような世の中になってほしい」

石破内閣が総辞職し、日本維新の会と連立を組んで新たなスタートを切る自民党。

県連の事務所では、幹部が指名選挙の様子をテレビで見守っていました。

（自民党県連 中島浩介幹事長）

「まずは経済対策を含め、いろんな形で当初本人が公約されたことをしっかり実現してほしい」

総裁選で掲げた政策に、速やかに取り組むことを求めました。

自民党との連立政権に合意した「日本維新の会」。

与党としての決意を示しました。

（日本維新の会 県総支部 山田博司 幹事長）

「高市新総理の意気込みは、並々ならない。(維新は)政治家の在り方を変える、愚直にまっしぐらに頑張っていくという政党なので、必要不可欠な政党になってくる」

一方、次の衆議院選挙で焦点となる、“長崎1区” での自民党との候補者調整については「政策実現と選挙は別だ」としてます。

国民民主党は、政策で一致する部分については、自民と維新に協力するスタンスです。

（国民民主党県連 中村泰輔 幹事長）

「ガソリンの暫定税率の廃止は早急にやっていただきたい。物価高対策にもし不十分なものがあれば、そこはもっと求めていかなければいけない。しっかりと届くような、刺さるような政策をお伝えしていきたい」

26年に及んだ自民党との連立から離脱した「公明党」。

県本部の幹部は、今後の政権との向き合い方について「是々非々」と表明しました。

（公明党県本部 宮本法広 幹事長）

「まずは物価高対策、経済対策。そしてトランプ大統領が来日ということで、外交問題にしっかりと対応してほしい。連立を離脱した観点から今後は、是々非々で政策に向き合っていく」

野党第一党の「立憲民主党」などからは早速、高市政権への注文や批判の声も上がっています。

（立憲民主党県連 山田朋子 代表）

「物価高で苦しむ国民生活は置き去りのまま、政争に明け暮れていた。今からの国会において、早急に手立てが必要なことに取り組んでほしい」

（共産党県委員会 堀江ひとみ 委員長）

「政治とカネには何も手を付けないで、消費税減税にも手を付けないで、国会議員の数を減らす。国民の声が届かない国会を作るという政権は、国民から信頼を得ることができない」

一方 被爆から80年、平均年齢86歳を超えた長崎の被爆者は…。

（田中 重光さん）

「長崎県は被爆県。被爆者の問題をもう少し取り上げてほしい。核兵器禁止条約のリーダーシップをとる」

新総理に「被爆者と向き合ってほしい」と求めました。

新政権に持ち越された課題が山積する中、高市新総理の政治手腕が試されます。