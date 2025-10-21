県は、鹿児島の三大行事の一つ「妙円寺詣り」を盛り上げようと、ゲームアプリをリリースしています。今週末に迫った妙円寺詣りを前に、21日からコンビニエンスストアとコラボレーションした商品の販売が始まりました。



南九州ファミリーマートとコラボしたのは、鹿児島地域振興局がリリースしているゲームアプリ「うたた往時のなつかしや」です。「うたた往時のなつかしや」は、鹿児島の三大行事のひとつである「妙円寺詣り」や、地域の歴史や観光地に興味を持ってもらおうと開発されたものです。





現代の女子高校生が妙円寺詣りに参加したところ、戦国時代にタイムスリップ。島津義弘をはじめとする、鹿児島にゆかりがあるキャラクターたちと出会う恋愛ゲームです。21日からファミリーマートで発売されたのは、パッケージにゲームのキャラクター島津義弘が描かれた「飲茶万」に島津豊久の「ホイップアンパン」です。飲茶万は、しょう油と三温糖を使った生地に、たっぷりとレーズンがトッピングされています。’（横山あさみアナウンサー）「想像よりもお醤油の香ばしさが香る。レーズンは甘酸っぱくて、しゃきしゃきした食感もあっておいしい」（南九州ファミリーマート広報担当・田之上祐成さん）「ゲームアプリのうたなつ、そして鹿児島の伝統行事である伊集院妙円寺のイベントを楽しんでもらって、多くの方々に鹿児島の歴史にふれる機会になれば」コラボしたパンは、鹿児島と宮崎のファミリーマート392店舗で来月17日まで販売されています。また、来月1日から12月15日まで、いちき串木野市でこのゲームの謎解きイベントが開催されます。来月1日には、オープニングイベントとして謎解きを楽しめるガイドツアーや、歴史タレントによるトークショーなども行われます。