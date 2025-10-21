２１日の東京株式市場は、高市首相による経済政策への期待から、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１３０円５６銭高の４万９３１６円０６銭と、２日連続で最高値を更新した。

日経平均の上げ幅は一時、７００円を超えて４万９９４５円９５銭まで上昇し、初の５万円に迫った。

前日の米株高に加え、高市政権による積極財政などを見据え、日経平均は午前に大きく上昇した。ただ、自民党と日本維新の会の連立政権樹立を見込んで２０日に１６００円以上も値を上げており、利益確定の売りも出て上げ幅は縮小した。野村証券の西哲宏・執行役員は「政策の実現が不透明になれば、失望売りが出る可能性はある」としている。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は、８５円５２銭高の４万９９８円８３銭だった。全銘柄の約６割にあたる１９８銘柄が上昇した。

一方、２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時、前日（午後５時）比４１銭円安・ドル高の１ドル＝１５１円１５〜１７銭で大方の取引を終えた。金融緩和を志向する首相の誕生で、日本銀行の利上げが先送りされるとの見方から円売り・ドル買いが優勢となった。