大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、英ロイヤル・アルバート・ホール）から横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が２１日、東京・羽田空港着の航空便で帰国した。

３４年ぶりのロンドン公演は連日大盛況。自身は最終日に横綱豊昇龍との全勝対決に敗れるも、英語で閉幕のスピーチを行うなど、横綱の勤めを果たした。

大の里は「すごい充実した５日間でしたし、長くロンドンに滞在すること自体すごいなと思います」と感慨を口にした。そして、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）へ「もうしっかり切り替えて、九州に向けて頑張りたい」と先を見据えた。

英語のスピーチでは「Ｈｅｌｌｏ ｅｖｅｒｙｏｎｅ．Ｌｏｎｄｏｎ ｉｓ ｇｒｅａｔ．Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ａｎｄ ｓｅｅ ｙｏｕ ａｇａｉｎ．Ｇｏｏｄｂｙｅ」と公演を締めくくった。大の里は「いい経験だったと思う。気が早いですけど、パリでも経験できるよう頑張りたい」と、来年６月の仏パリ公演を見据えた。

ただ、まず見据えるのは九州場所。大の里は「海外巡業も大事ですけど、やっぱり本場所が一番大事」とした上で、「稽古もやれていなかったので、しっかりとエンジンかけて頑張っていきたい」と誓った。

この日は八角理事長（元横綱北勝海）、関脇霧島らと帰国した大の里。相撲協会からの参加者は約１２０人で、２組に分かれて移動。横綱豊昇龍らは２２日に到着する。