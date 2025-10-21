アイドル＆モデルとして...♡【乃木坂46・金川紗耶】が語る「等身大の私」とは？
乃木坂46・金川紗耶が見せるのは、オトナの美しさと天真爛漫な素顔のギャップ。そこで今回は、圧倒的な美ジュアルを誇る紗耶が撮影中に意識していることや、Rayで目指す理想の女性像までたっぷり語ります。自然体で飾らないのに、どこまでも美しい彼女の魅力を深掘りしました♡
溺れたい、圧倒的美ジュアル。【金川紗耶】
なれるものならなりたい憧れナンバーワン
ときに色っぽく、ときにあどけなく......オトナと少女のいいとこどりをした、圧倒的美ジュアルを誇るやんちゃんこと、金川紗耶♡
Rayではモデルとして、乃木坂46ではアイドルとして、まぶしいぐらいにキラキラとした魅力を発信するやんちゃんの“美”をお届けします。
ありのままを美しく魅せる
Question モデルとしてカメラの前に立つとき、意識していることって？
「カメラマンさんや編集さんになにを求められているのかはすごく意識しています。だから、撮られながら“あ、こういう感じでいきたいんだな”ってよく想像をしています。
このページでどんな自分を魅せるべきかを直接聞くこともあります。ちゃんと聞くことでそこからイメージをふくらませることができるので！
指先までキレイに見えるように撮影中は頭のなかでいろいろ考えまくってます。逆に考えないとできないからなんですけど（笑）」
Question これからどんな自分を魅せていきたい？
「やっぱりアイドルとモデルを両方やっているので、美しさをもっと極めていきたいです。見た目を、芯の強いオトナなお姉さんのように魅せたくて。
だって、中身は本当にわちゃわちゃしているし、適当に生きているタイプなのでせめて見た目だけはしっかりしないといけないなぁと……（笑）。
Rayでも素敵なお姉さんの立ち位置に君臨したいです！」
Question Ray読者にひとこと♡
「美を極めたいっていう話はしたばっかりですけど、メイクや髪型で可愛くもなれる私を楽しんでほしいです。
あと、モデルとしてでしか見せられない私や変なギャップのある私……いろんな金川紗耶をこれからもよろしくお願いします♡ 」
金川紗耶
かながわ・さや⚫️2001年10月31日生まれ、北海道出身。O型。2018年に乃木坂46の4期生としてデビュー。
地元・北海道で放送中のラジオ『IMAREAL』内ではレギュラーコーナーを持つなど、マルチに活動中。
撮影／横浪修 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／金川紗耶（本誌専属） 取材・文／アンドウヨーコ
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海