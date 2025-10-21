乃木坂46矢久保美緒、年内いっぱいでグループ卒業を発表 今後にも言及「発信活動を続けていく予定」
【モデルプレス＝2025/10/21】乃木坂46の矢久保美緒（23）が、12月31日をもってグループを卒業することがわかった。10月21日、乃木坂46の公式サイトにて発表された。
【写真】乃木坂メンバー「天使？」と話題のミニワンピ姿
公式サイトでは「矢久保美緒ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、乃木坂46から卒業することになりました」と発表。続けて「40thシングルが最後に参加するシングルとなり、2025年12月31日に乃木坂46を卒業いたします」と年内いっぱいでの活動だと報告し、「今後とも、矢久保美緒、乃木坂46の応援のほどよろしくお願いいたします」と呼びかけている。
また、同日に矢久保自身のブログでも「皆さまにご報告があります。40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します」と卒業を報告。「メンバーを見送るたびに、自分にもいつかその日が来るのかなと思いながらも、どこか現実味がなくて、遠いことのように感じていました。でも、その日は本当に来るんですね」「きっかけを歌った時に決心しました。衝動で、思ったままに生きていいと、その歌詞の意味がようやく自分の中で腑に落ちた気がしました」と乃木坂46の楽曲「きっかけ」の歌詞を用いて自身の今の思いをつづった。
さらに「最終活動日は2025年12月31日となります」と明かした上で、「卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します」と今後についても言及。最後には「今日まで夢をみているような時間でした。最後の日まで、この夢を存分に味わいます」と締めくくった。
矢久保は、2002年8月14日生まれ、東京都出身。2018年に「坂道合同新規メンバー募集オーディション」に合格し、同年、日本武道館で行われた「乃木坂46 4期生お見立て会」で乃木坂46の4期生としてお披露目された。2021年にはラジオ番組「タイムちゃん」（FM FUJI／火曜21時〜）にレギュラー出演することを発表。2025年3月には、自身のブログで大学（明治学院大学）を卒業したことを報告した。（modelpress編集部）
