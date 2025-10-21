益若つばさ、ギャルメイク姿のダンス動画公開「平成全開で最高」「選曲が天才」の声
【モデルプレス＝2025/10/21】タレントの益若つばさが20日、自身のInstagramを更新。ギャルメイク姿のダンス動画を投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳レジェンドモデル、雰囲気ガラリなギャル姿
11日に自身のInstagramで小麦色の肌に白のアイラインが印象的なギャルメイク姿を披露していた益若。この日の投稿では、ギャルメイク姿で平成に流行したORANGE RANGEの楽曲「イケナイ太陽」に合わせて踊る動画を公開し、普段と雰囲気をガラリと変えた姿を見せていた。
この投稿にファンからは「平成全開で最高」「めちゃくちゃ似合う」「伊達メガネがいい味出してる！」「選曲が天才」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳レジェンドモデル、雰囲気ガラリなギャル姿
◆益若つばさ、ギャルメイク姿のダンス動画公開
11日に自身のInstagramで小麦色の肌に白のアイラインが印象的なギャルメイク姿を披露していた益若。この日の投稿では、ギャルメイク姿で平成に流行したORANGE RANGEの楽曲「イケナイ太陽」に合わせて踊る動画を公開し、普段と雰囲気をガラリと変えた姿を見せていた。
◆益若つばさの動画に反響
この投稿にファンからは「平成全開で最高」「めちゃくちゃ似合う」「伊達メガネがいい味出してる！」「選曲が天才」「可愛すぎる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】