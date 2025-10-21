「MISS KING」飛鳥（のん）＆藤堂（藤木直人）が反撃 “復讐相手”彰一（中村獅童）との過去も明らかに
【モデルプレス＝2025/10/21】女優・アーティストののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』（毎週月曜よる8時〜／全8話）の第4話が、10月20日より配信スタートした。＜※ネタバレあり＞
【写真】のん「あまちゃん」で参考にしていた人気アイドル
対局中、突然意識を失い倒れてしまう飛鳥（のん）。朦朧とする中で、飛鳥の耳には「将棋をするな」という謎の声が響く。将棋に関わるたびに、周囲の誰かが不幸になるように感じた飛鳥は、「私といたら不幸になりますよ」と口にしてしている。そんな飛鳥の様子を見ていた藤堂（藤木直人）は、「俺をこれ以上不幸にできるのかよ。悲劇のヒロインやってろ、間抜け！」と突き放し、飛鳥のもとを去る。
一方、礼子（倉科カナ）は「昔からあいつ、将棋のことになるとバカになっちゃうのよ。将棋をやめたのも、バカ事件を起こしたからなのに」と語り、さらに「結城彰一（中村獅童）を殴ったの。それで将棋界にいられなくなった」と、藤堂が抱える過去を明かした。
将棋をやめる決意をした飛鳥は、荷物をまとめて礼子の家を出ようとする。無言で立ち去ろうとする飛鳥に、礼子は「藤堂も家出したのよ。将棋をしなくてもここにいていいのよ」と引き止めるが、飛鳥の意思は固く、その場を後に。その夜、礼子は藤堂に「将棋もあんたも見たくないから出てって。飛鳥ちゃん連れ戻すまで帰ってくんな」と告げた。
そうして家を出た藤堂は、道端で佇む飛鳥を見つける。「お前将棋好きか？俺は嫌いだ」「どんなことがあっても頭から離れない、消えてくれない、腹が立つ」と藤堂は語る。飛鳥が「なんで結城彰一を殴ったの？」と尋ねると、藤堂は「王竜戦の前日に親父が死んだ。最悪の精神状態だった。『情けない将棋で申し訳ありませんでした。実は昨晩、父が亡くなりまして…』と伝えたら、結城は『あなたは将棋指しに向いていない。お父様はお気の毒だ』と言ったんだ」と告白。最愛の父を「気の毒」と言われ、カッとなった藤堂は思わず結城を殴ってしまったのだと語る。その話を聞いた飛鳥は「ダサいっすね」と一言。
さらに「この間の対局相手、顔がお母さんでした」と打ち明ける。すると藤堂は「亡霊でも会えるならいいじゃねえか。亡霊になって出てきて、お前のこと応援してんだよ」と優しく告げた。お互いの過去を語り、心を通わせた2人は再び礼子の家へ。翌朝、藤堂は父の骨を散骨しながら「自分で呪いをかけて逃げていた」と反省し、「俺たちがお前を支え、もっと強くする。お前の母親がどう思おうが関係ない。お前の人生だ。投了するにはまだ早い」と飛鳥に伝える。そして迎えた「アマチュア棋匠戦」で、飛鳥は見事勝利を収めまる。
その頃、自宅でとあるものを目にした彰一。果たして彼の目に飛び込んできたものとは。藤堂が過去を明かし、飛鳥とリスタートを切る第4話に、視聴者から「いろいろ振り切った2人はとても強く見えた」「ここから逆襲だ」「最後のシーンいつの間にか泣いてた」「5話が待ちきれん…」「ますます面白くなってきた」「ここからストーリーが加速していきそう」など続々とコメントが寄せられ、Xのエンターテイメントのトレンドに番組名の「＃MISSKING」「＃ミス・キング」が入るなど、“感想戦”が盛り上がっている。
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた主人公・国見飛鳥が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。（modelpress編集部）
◆飛鳥（のん）＆藤堂（藤木直人）が反撃
◆のん主演「MISS KING / ミス・キング」
