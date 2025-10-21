

XG

先日、自身2度目となるワールドツアーを来年2月から開催することを発表したXGが19日、中国・上海で開催された「Celebili Music Festival」に出演を果たした。

【写真】XG「Celebili Music Festival」の模様

「Celebili Music Festival」は、中国の動画プラットフォーム「Bilibili」が主催する、多様な音楽スタイルと若者文化を融合した没入型体験の創出を目指す大型フェスティバルで、上海市復興島にある船台公園にて2日間に渡り開催され、総勢20組以上のアーティストが国内外から参加し、2日間で約4万5千人が来場し、オンラインでの視聴回数は20億回再生を超えた。

10月2日に「MDSK MUSIC FESTIVAL」(北京・2日間開催/動員約6万人)、10月4日に「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」(広州・3日間開催/動員約8万5千人)、10月7日に「LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」(瀘州・3日間開催/動員約15万人)と、今月、立て続けに中国の大型音楽フェスに出演を果たしているXGは、19日に出演し、最新曲「GALA」を含む計11曲をパフォーマンス。グローバルで活躍するグループとして、貫禄すら感じさせる圧巻のパフォーマンスで、中国のオーディエンスを魅了し、この日も強烈なインパクトを残した。

またXGは、18日に幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にも、アーティストライブステージのトップバッターとして初出演を果たし、ファッションイベントならではの衣装で、「GALA」「SOMETHING AIN'T RIGHT」「WOKE UP」の3曲を披露し、大喝采を浴び、イベントを大いに盛り上げた。

XGは、この後、10月31日に香港で開催される大型音楽フェス「Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia」に出演し、来年2月の日本公演(横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、兵庫、福岡)を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米でセカンド・ワールドツアーを開催する予定だ。

セットリスト

Celebili Music FestivalXG Setlist1. GALA2. SOMETHING AIN'T RIGHT3. WOKE UP 4. IYKYK5. NEW DANCE6. UNDEFEATED7. MILLION PLACES8. MASCARA9. LEFT RIGHT10. IS THIS LOVE11. SHOOTING STAR