欧州でのシェア拡大を達成したアベンジャー

ブランド力の育成は、簡単ではない。マニアでなくても、メルセデス・ベンツにはクラス最高の完成度を、フェラーリには圧倒的な速さを期待するだろう。

【画像】ジープ電動化の羅針盤に？ コンパス・フルエレクトリック サイズの近いEVたち 全162枚

しかし、新たな挑戦で新たな成功を導く例もある。ジープは電動クロスオーバーのアベンジャーを投入し、欧州でのシェア拡大を達成してみせた。電動の3代目、コンパス・フルエレクトリックは、この流れを補強できるだろうか。



ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）

プラットフォームは、ステランティス・グループのSTLA。プジョー3008や、シトロエンC5 エアクロスも採用するものだ。7本スロットのフロントグリルにスクエアなフォルムなどで、ボディはジープらしさが演出されている。

214psの前輪駆動 ハイブリッド版も登場

今回試乗したのは、214psの駆動用モーターと73.7kWhのバッテリーを積んだ、前輪駆動版。リアに2基目のモーターを積んだ四輪駆動や、97kWhのバッテリーによるロングレンジ版も用意される。ジープだから、四駆の方が先でも良かったように思うが。

3008と同様に、ハイブリッド版も続く。こちらは1.2L 3気筒ターボエンジンに、電気モーター内臓の6速デュアルクラッチATが組まれる。1.6L 4気筒のプラグイン・ハイブリッドも用意される。いずれも、グループ内ではおなじみの内容だろう。



ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）

見た目は電動版とほぼ同じで、違いはフロントグリルとマフラーの有無程度。サスペンションは、電動版はリアがマルチリンクなのに対し、ハイブリッド版ではトーションビームになる。緻密な改良で、他ブランドと走りの印象を差別化したとも主張される。

ウェットスーツ風素材のシート 広い荷室

インテリアは、直線基調の落ち着いたデザインでモダン。ダッシュボード上の収納トレイや、センターコンソール下部の充電パッドと小物入れなど、実用性は高そうだ。

シートはウェットスーツ風の素材で覆われ、個性的。そのまま、水洗いできるわけではないようだが。オプションのパワーシートにはマッサージ機能も備わるが、標準のシートの方がクッションは快適。しっかりした座面で、下半身を支えてくれる。



ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）

中央のワイドなタッチモニターが目立つものの、インフォテインメント用やシフトセレクター、ドライブモードなど、実際に押せるハードボタンも少なくない。システムの反応は素早く、操作性は良好。メニュー構造は、もう少し論理的でも良いだろう。

後席の空間はフロアが高めで、シートは背もたれが置き気味。荷室容量は550Lと広い。

モーターで出だし活発 サスペンションは硬め

速さでジープを選ぶ人は少ないと思うものの、バッテリーEVだから出だしは活発。0-100km/h加速は8.5秒とまずまず。車重は2185kgあるが、214psの駆動用モーターが不満なく走らせる。最大トルクも34.9kg-mと太い。

ステアリングホイール裏のパドルで回生ブレーキの強さを切り替えられ、ワンペダルドライブにも対応。速度調整しやすく感じた。



ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）

ちなみにハイブリッドは、1667kgで143ps。0-100km/h加速は10.3秒で、エンジンノイズがやや耳につく印象だった。6速ATのマナーも、もう少し磨けるだろう。駆動用バッテリーは0.9kWhでモーターは28psと、電動のアシスト量も限られる。

ステアリングホイールの感触は薄く、タイヤはミシュランe-プライマシーを履くが、グリップ力は控えめ。カーブを素早く巡る気にはなりにくい。サスペンションは硬めで、低域ではコツコツと揺れが届き、強い入力には減衰力が不足気味なようだ。

妥当な価格 もっと際立つ方向性が欲しい？

電費は、気ままに走らせて4.8-5.7km/kWhがモニターへ表示されていた。1度の充電で走れる現実的な距離は、370kmから410km程度と考えられる。

先行して英国市場へ投入されるのは、ファーストエディション。装備は充実しているが、サンルーフにプレミアムオーディオ、アダプティブ・クルーズコントロールなどはオプションとのこと。英国価格は、3万9200ポンド（約776万円）と告知されている。



ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）

発表時の広報資料では、冒険や能力といった言葉が多用されていた、3代目コンパス。電動版は妥当な価格で完成度も低くなさそうだが、もっと際立つ方向性が表れていても良いように思う。市場はどう反応するだろうか。

◯：活発によく走る 広い荷室

△：もう少し際立つポイントが欲しい

ジープ・コンパス・フルエレクトリック・ファーストエディション（欧州仕様）のスペック

英国価格：3万9200ポンド（約776万円）

全長：4552mm

全幅：1895mm

全高：1675mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：8.5秒

航続距離：500km

電費：5.7km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2185kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：73.7kWh

急速充電能力：160kW（DC）

最高出力：214ps

最大トルク：34.9kg-m

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動