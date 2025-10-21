NHK（C）ORICON NewS inc.

　NHKドラマ10『シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜』（総合　毎週火曜　後10：00）の21日放送回が、臨時ニュースのため放送延期となることが同日発表された。

　臨時国会で高市早苗新首相が選出され、内閣が発足する。午後10時からは記者会見が予定されている。『ニュースウォッチ9』は、10時50分まで放送される。

　ドラマ『シバのおきて』は、サイトなどを通じて「第4回の放送は臨時ニュースのため放送延期になりました。新たな放送日は10月28日（火）夜10:00〜の予定です。なお、10月24日（金）午前0:35〜（※木曜深夜）は第3回の再放送を行います」と案内した。

　視聴者からは「わーん今日シバのおきておやすみだ」「えー！今日シバのおきて延期なの残念」「これは無いよ…」「早く言ってよね」「来週めっちゃ楽しみだわん」と、SNSで悲鳴が飛び交っている。

　同作は、雑誌編集長を務める相楽（大東駿介）は、エゴを通してばかりいたため職場で孤立。寄り添うのは柴犬の福助だけに。そんな相楽がふと思いついたのは、柴犬専門の雑誌を立ち上げることだった…というストーリー。