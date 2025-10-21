『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなどを手がけてきたMnetの新たなオーディション番組『STEAL HEART CLUB』が2025年10月21日（火）夜10時よりABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送される。

【映像】総勢50名の少年たち

『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者たちが、それぞれの音楽と感情、そして熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるために熾烈なサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも大きな注目が集まっている。

参加者はバンドの核心ポジションであるギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードそれぞれ10名ずつ、合計50名が参加し、スクールバンド出身からインディーズミュージシャン、アイドルグループ出身者、グローバル実力派のインフルエンサーまで、多彩な経歴をもつ人物が勢揃い。日本人参加者も4名おり、多様な参加者たちが作り出す新しい組み合わせに期待が高まっている。

＜日本人参加者＞

▼ケイテン

メインポジション：ギター

生年月日：2006年12月4日

覚悟の一言：弾く速度が速すぎて未来からクレームが来ます。

▼カズキ

メインポジション：ドラム

生年月日：2006年6月5日

覚悟の一言：叩きすぎて近所のWi-Fiが乱れるかもしれません。

▼ハギワ

メインポジション：ドラム

生年月日：2022.11.23

覚悟の一言：え？顔がちょっと怖いって？ハギワぜんっぜん怖くないよ！楽しいドラム叩くんやから！

▼マーシャ

メインポジション：ベース

生年月日：2002.10.28

覚悟の一言：低音で世界を揺らし、あなたの心もついでに揺らします。