◇MLBア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦 ブルージェイズ 4-3 マリナーズ(日本時間21日、ロジャースセンター)

マリナーズのカル・ローリー選手の今シーズンが終わりを告げました。

ローリー選手は4月までに10本の本塁打を放ち、好調の状態でシーズン序盤を過ごします。

6月にはマルチホームラン含む4戦連発を記録するなど、勢いそのままにオールスターゲームに初選出されます。さらに前日に行われるホームランダービーにも出場すると決勝に進み、3本差をつけて優勝しました。

前半戦に38本塁打を放ったローリー選手はシーズン後半戦も勢いが止まりません。

日本時間8月10日に行われたイチロー氏の背番号「51」の永久欠番セレモニーの翌日にはライトスタンドへの特大アーチとなる45号を放ちます。ローリー選手は「彼が私たちのことを取り上げ、私たちのことを話し、私たちに希望を与えてくれるのはとても素晴らしいです。そして彼の言ったことはすべて素晴らしかったです」とイチロー氏への思いも口にしました。

その後も本塁打数を積み重ねていくと、同9月21日にはケン・グリフィーJr.氏が1997年と98年にマークした56本塁打のマリナーズの球団記録を抜く57号を記録。

結果的にレギュラーシーズンは60本塁打で見事本塁打王に。これはキャッチャーの歴代記録、スイッチヒッターの歴代記録、球団記録を塗り替える数字となりました。また、125打点を挙げ、打点王も獲得しています。

また、所属するマリナーズは24年ぶりの地区優勝を達成。タイガースとのア・リーグ地区シリーズは最終戦までもつれ込みます。ローリー選手はこの5試合全てで安打を放ち、打率.381、1本塁打、4打点をマーク。マリナーズがア・リーグの優勝決定シリーズ進出を決めました。

そして迎えたア・リーグの優勝決定シリーズは第7戦までもつれる展開となりました。その第7戦でローリー選手は本塁打を放ちますが、チームは敗戦。球団史上初のワールドシリーズ進出はかないませんでした。