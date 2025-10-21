元モーニング娘。リーダーの譜久村聖さんの20代ラスト写真集『Vers l’Aube』（撮影：唐木貴央）、『瑠璃藍』（撮影：唐木貴央）が、10月30日にワニブックスより2冊同時発売されます。表紙と初のランジェリーカットが解禁されました。



【写真】夕陽に照らされた横顔が美しい譜久村聖さん

モーニング娘。卒業後、2025年4月にソロデビューを果たした譜久村さん。発売日は29歳の誕生日で、これが20代ラスト写真集です。初めて訪れるベトナムで「原点回帰〜新しい旅のはじまり」をテーマに、譜久村さんが持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面を表現しました。素顔の寝起き、泡風呂ではしゃぐしぐさ、ヴィラでのリラックスタイム、夕陽に照らされた横顔、ランタンの光と共に幻想的なドレス姿など印象的なカットの数々。20代の集大成となる作品です。



今作は、2冊とも全く異なるカットが収められた作品です。『Vers l’Aube』『瑠璃藍』それぞれにしか掲載されていない衣装も多数あり、さまざまな視点で楽しめる内容です。今回、初めて挑戦したランジェリーカットが特別に解禁。真っ白な陶器肌のボディに、漆黒のランジェリーが映えるセクシーショット。肩から背中、腰、引き締まったお尻に至る曲線美は必見です。さらに彼女自らがセレクトした表紙カットも公開されました。



『瑠璃藍』は税別3500円、『Vers l’Aube』は税別6200円（メイキング DVD90分と超レアカットお風呂ポスター付き）。