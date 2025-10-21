【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】義オバから呼び出し「アンタがやるのよッ！」＜第4話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第4話 あなたがやるのよ
【編集部コメント】
「サカエおばさんの家に泊まるんだったら、私には関係ないか〜」とのんびりしていたはずのミナさん。まさか「泊まるのはあなたの義両親でしょう！？」などと言われ、サカエおばさんが宿泊準備を自分に押し付けてくるとは思ってもおらず……。まさにとんだとばっちりですね。「泊める」と言い出したのなら、その準備も当然、自分でするべきだと思いますが……。ミナさんは、戸惑いを隠しきれない様子です。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
