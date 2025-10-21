西武の広池浩司球団本部長は21日、オンラインで記者会見を開き、23日に開催されるドラフト会議で明大の小島大河捕手（4年・東海大相模高）を1位で指名することを公表した。

中軸として明大を引っ張ったほか、巧みなリードで投手陣も導いて今秋の東京六大学リーグ制覇にも大きく貢献。広池本部長は「安定した打撃。でタイミングを取るのも上手。しっかりとコンタクトもでき打球も速い。あと打つべきボールを打っている、という非常に素晴らしいバッターである。なおかつキャッチャーであることですね。キャッチャーとしての能力も、十分プロで通用するという評価」と明かした。

今季の西武は西口文也監督が新たに就任。エースの今井達也や隅田知一郎、守護神の平良海馬ら強力な投手陣を軸に前半戦は首位争いにも絡むなど、昨季の最下位から躍進した。一方で打線は12球団ワーストタイのチーム打率2割3分4厘と苦しみ、得点はリーグワーストの410にとどまった。最終順位は5位で3年連続クライマックスシリーズ（CS）進出を逃しており、来季の反攻へ打線の強化が急務だった。