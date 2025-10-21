¡Ö¤ª¤Ã¤¤Ê¥µ¥á¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¡Ä¡×¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¸ø³«à¾×·â¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥á¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¡×
¡ÖÆ¬¤·¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡×
¡¡àÄà¤ê¥¬¡¼¥ëá¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ´ÀîÀ²¹á(29)¤¬¡¢½éÄà²Ì¤ò¥µ¥á¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ª¤Ã¤¤Ê¥µ¥á¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Æ¬¤·¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¡£¥¥Ï¥À¥Þ¥°¥í¤ÎÆ¬¤À¤±¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö²ù¤·¤¹¤®¤ë¡¼!!!!!¡×¡Ö²ù¤·¤¤¤Î¤ÇÌÀÆü¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤Ã!!!!! ¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡¼!!!!!¡×¤ÈÀë¸À¤·Æ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡É´Àî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBety(¥Ù¥Æ¥£)¡×¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¡¢º£Ç¯5·î¤ËÂ´¶È¡£Éã¿Æ¤ò»Õ¾¢¤ËÁ¥Äà¤ê¤ò»Ï¤á¡¢2µé¾®·¿Á¥ÇõÁà½Ä»ÎÌÈµö¤â»ý¤ÄËÜ³ÊÇÉ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥µ¥á¤ÎÇË²õÎÏ¤¹¤´¡×¡Ö¥µ¥á¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤!?¡×¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï¤â¤â¤Ï¤ë¤ËÄà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£