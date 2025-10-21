¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡©¾Ð¡×Ãë¥É¥éà¥¥Ã¥º¥¦¥©¡¼á¤«¤é25Ç¯¡ÄÁÐ»Ò¿Íµ¤»ÒÌòàÆþÀÒ¤«¤é5Ç¯¸å¤Î·ëº§¼°á¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ·ëº§¼°¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÆÆ£¾ÍÂÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆþÀÒ¤·¤Æ5Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢µó¼°¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤Ï¡ÖÆþÀÒ¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¡£ÀèÆüÌµ»ö¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¤·¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê1Æü¤Ç¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î´¶·ã¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£Ç¯¤Î½é¤áº¢¤ËÂèÆó»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²4¿Í¾Ð´é¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ÇÉ×ÉØ¤ÎÀÀ¤¤¤òÀëÀÀ¤¹¤ë»Ñ¤äÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·ÄÂÀ¤â»²²Ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤¿´é¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ë!µã¡×¡Ö¤¨¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¾Ð¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦!¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡Ö5Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·ëº§¼°¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾ÍÂÀ¤Ï¡¢2000Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¥Ã¥º¡¦¥¦¥©¡¼2¡Á¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×(TBS·Ï)¤Çº°ÌîÍãÌò¤ò±é¤¸¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ÈÊÂ¹Ô¤·¡¢ÅÅµ¤¹©»ö»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£