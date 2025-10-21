長年受け継がれてきた、技と知恵が光る工芸品。

【写真を見る】技と知恵が光る！ 県産の伝統工芸品が一堂に集結 個性あふれる作品の数々が展示（山形）

その魅力を知ってもらおうと、陶磁器や染織物などの県産の伝統工芸品が一堂に集まる展示会がきょうから山形市で開かれています。

明治生まれのモダンな建物、山形市の文翔館できょうから開かれているのが今年で１１回目となる「やまがた工芸の会」の展示会です。

１７人の作家による自信作３０点が会場に集まりました。

やまがた工芸の会 和久井修 会長「型で作ったり大量に作っているものとは違う。一つひとつが手作り。作家の息づかいが作品に表現されている」

山形県内その土地土地に伝わる技法や素材を使って作られる工芸品の品々。それぞれの個性が光ります。

和久井さんの手掛けた花を生けるための器です。描かれている溝は１ヶ月もの時間をかけて削ったもので、地面から植物が伸びていくような強い生命力が感じられます。

■個性あふれる作品の数々！

やまがた工芸の会 近藤里美さん「桜染の糸で桜を表現した着物です。幾何学模様で桜の木を表現したかった」

着物に描かれているのは枝垂桜。一見、灰色一色にみえる部分は光や風を表現しようと、様々な糸を使って織られています。春を待つ、北国ならではの桜の表現です。

吉田木芸 吉田米子さん「わりと使い勝手のいいものがいいのではないか」

こちらは樹齢１５０年を超える木材「黒柿」を使った吉田木芸の工芸品です。

拭漆（ふきうるし）という技法を使って艶を出すことで独特の模様を美しく仕上げてます。

展示会初日のきょうは、訪れた人が作家たちに作り方を直接たずねる場面もありました。

訪れた人「手が込んでいるものが多くて楽しくみました。絹糸で縫われている物は糸が細いと聞いて色んな糸を使っていてグラデーションがきれい」

「やまがた工芸の会展」は山形市の文翔館で今月２６日まで開かれています。