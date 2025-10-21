¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¡×¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¡Ö¶â¤Î³ê¤êÂæ¡×¤ò³ê¤ë¡¡¤Ë¤·¤¿¤óÀ¾Â¼¼ÒÄ¹¤¬¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Íî¤Á¡×
¡¡°åÎÅµ¡´Ø¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¿±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡×¤ÎÀ¾Â¼À¿»Ê¼ÒÄ¹¤¬¡¢2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó»á¤ò¼«¿È¤ÎÅ¡Âð¤Ë¾·¤¡¢¡Ö¶â¤Î³ê¤êÂæ¡×¤ò³ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£21Æü¤ËTikTok¤ò¹¹¿·¡¢¡Ö¶â¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÎÅ¡Âð¤Ë¤¢¤ë¶â¤Î³ê¤êÂæ¤ò¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬³ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¦¥ë¥Õ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ä¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢³ê¤êÂæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤µ¤ó¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ç¿Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡¢³ê¤êÂæ¤Î¾å¤ÇÎÏ¤³¤Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡¢³ê¤êÂæ¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤¹¤È¡¢Àª¤¤¤è¤¯µðÂÎ¤¬¥×¡¼¥ë¤Ë³ê¤êÍî¤Á¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¼¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼¡×¤È2¿Í¤ÎÂçÀ¼¤¬¶Á¤¹ç¤¦Ãæ¡¢¡Ö¥É¥Ü¡¼¥ó¡Á¡×¤È¿å¤ËÍî¤Á¤ë½ÅÄã²»¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡³ê¤êÍî¤Á¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤Ë¡¢À¾Â¼»á¤¬¡Ö½ÂÃ«¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ»á¤â¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯Íî¤Á¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¼¤Î¿Í¡¢¤Ì¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È³°¤ò¤Î¤¾¤¹þ¤ß¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¿å¤ò¡Ö²¹¤«¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡¢³ê¤êÂæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½Ç÷ÎÏ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é»Ò¶¡¤À¤Þ¤·¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é·ë¹½¥¹¥Ô¡¼¥É½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÆ»¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡£³°¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¡¢¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¶â¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¦¥ë¥Õ»á¡£À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£¥¦¥ë¥Õ»á¤â¡¢¡Ö¶â¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë½ª»Ï¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£