ドラコン世界選手権を連覇した日本人プロ、アメリカの情報誌「ロングドライブマガジン」の表紙に抜擢！ 世界も驚いた圧巻の371ヤード
ドラコンプロの三隅直人が自身のインスタグラムを更新。アメリカの情報誌「ロングドライブマガジン」の表紙に掲載されたことを報告した。
【連続写真】ヘッドスピードは驚異の70m/s！ 三隅直人、驚愕のスイング写真
公開されたのは、同誌の表紙画像。晴天の空の下、三隅が力強くスイングする写真が採用されている。「ULD WORLD CHAMPION」の称号が誇らしげだ。右上には「2025 ULD Ultimate Long Drive World Championship」のバッジも配置されている。三隅はこの投稿に、「アメリカの情報誌??ロングドライブマガジンの表紙に掲載して頂きました」と喜びのコメント。ULD世界選手権のオープン部門で連覇を達成した世界チャンピオンの快挙が、本場アメリカでも大きく取り上げられた形だ。さらに、「来年は3連覇目指して頑張ります！！」と力強く宣言し、次なる目標への意欲を示した。投稿には、チャンピオンとしての自信と喜びに満ちた表情を見せる別のビジュアルも添えられており、「WORLD CHAMPION」の文字と共にオープン部門での記録「371 YDS」も確認できる。3連覇という偉業に向けた三隅の挑戦から、来シーズンも目が離せない。
