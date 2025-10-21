¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦V.W.P¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÈ¿Å¾¡Ù1·î21Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö²ÎÉ±¡×¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
KAMITSUBAKI STUDIO / PHENOMENON RECORD½êÂ°¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦V.W.P¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÌó1Ç¯È¾¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à V.W.P 3rd ALBUM¡ØÈ¿Å¾¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö²ÎÉ±¡×¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¤¥ë ¤ï¤¿¤·¤Î¤ß¤é¤¤¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö°¦»í¡×¤Ê¤É¥·¥ó¥°¥ë¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢SPECIAL BOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢CD¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÂ¾¡¢2025Ç¯7·î7Æü(·î)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿V.W.P Virtual mini live¡Ø³ÈÄ¥Á°Ìë¡ÙÁ´ÊÔ¼ýÏ¿¤ÎBlu-ray¡¢²Î»ì¥«¡¼¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸1¸Ä¡¢¥È¥ì¥«3Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È¤ò¥Ð¥ó¥É¥ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ï²ÖÉè¡¢Íý²ê¡¢½Õ±î²Ð¡¢¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¢¹¬祜¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
V.W.P 3rd ALBUM
¡ØÈ¿Å¾¡Ù
2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï5,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥ë¥Ð¥àCD¡¢²Î»ì¥«¡¼¥É
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
1. OP Instrumental
2. ¿¿µ¶
3. È¿µÕ
4. Î®Å¾
5. ¿ÀÏÃ
6. ·è°Õ
7. ÅÀÅô
8. ÄÉ²±
9. ²ÎÉ±
10. °¦»í
11. ¡©¡©¡©
12. ½ªÅÀ
13. ¸ÀÍÕ
14. Ì¿³¤
15. ED Instrumental
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï9,350¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æ±ºÆÃÅµ
SPECIAL BOX»ÅÍÍ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àCD¡¢¡Ø³ÈÄ¥Á°Ìë¡ÙBlu-ray¡¢²Î»ì¥«¡¼¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸1¸Ä¡¢¥È¥ì¥«3Ëç¥»¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢¡¼¥È
¢¨SPECIAL BOX¤Ï²ÖÉè¡¦Íý²ê¡¦½Õ±î²Ð¡¦¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¦¹¬祜¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£Æ±º¥°¥Ã¥º¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãDISC 1¡ä
1. OP Instrumental
2. ¿¿µ¶
3. È¿µÕ
4. Î®Å¾
5. ¿ÀÏÃ
6. ·è°Õ
7. ÅÀÅô
8. ÄÉ²±
9. ²ÎÉ±
10. °¦»í
11. ¡©¡©¡©
12. ½ªÅÀ
13. ¸ÀÍÕ
14. Ì¿³¤
15. ED Instrumental
¡ãDISC 2¡ä
V.W.P Virtual mini live¡Ø³ÈÄ¥Á°Ìë¡ÙBlu-ray
¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌ¡¡¾¦ÉÊÆâÍÆ
²ÖÉèver.
Íý²êver.
½Õ±î²Ðver.
¥ðÀ¤³¦¾ð½ïver.
¹¬祜ver.
¡ãV.W.P ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²ÖÉè¡¢Íý²ê¡¢½Õ±î²Ð¡¢¥ðÀ¤³¦¾ð½ï¡¢¹¬祜¤é5¿Í¤ÎÅÅÇ¾¤ÎËâ½÷Ã£¤¬·ë½¸¤·¤¿¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡£
²ÖÉè¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖËâ½÷¡×¤ËÏ¢¤Ê¤ë³Ú¶Ê·²¡È·ÏÉè¶Ê¡É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ßÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¡ÉÇÉÀ¸¶Ê¡É¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖV.W.P 2nd ONE-MAN LIVE¡Ø¸½¾Ý¶¡Ù¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
V.W.P¸ø¼°X
https://x.com/VWP_virtual