フランシュシュのキャスト6名に直撃！劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』への期待と新曲＆ライブシーンへのこだわりを大いに語る

謎のプロデューサー・巽幸太郎により復活させられた7人のゾンビィたちによる佐賀のご当地アイドルユニット・フランシュシュの活躍を描く、前代未聞のオリジナルアニメ作品『ゾンビランドサガ』が、ついに劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』になって帰ってきた！

TVアニメ第2期『ゾンビランドサガ リベンジ』の放送から実に4年、佐賀万博を盛り上げるべくアンバサダーとして奔走する彼女たちの伝説は、なぜか宇宙規模のスケールにまで広がっていき、地球存亡の危機と立ち向かうことに――と、いつも通りの予想の斜め上を行く展開で度肝を抜く本作。もちろんフランシュシュは今回も、新曲と共に音楽の力を見せつけてくれる。ということで、キャストの本渡 楓（源さくら役）、田野アサミ（二階堂サキ役）、種田梨沙（水野 愛役）、河瀬茉希（紺野純子役）、衣川里佳（ゆうぎり役）、田中美海（星川リリィ役）に本作公開に向けての期待と意気込みをたっぷり語ってもらった。

北野 創

ゾンビィ？アイドル？超本格SF？さらにスケールアップした劇場版の魅力

――劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』は、TVアニメ第2期『ゾンビランドサガ リベンジ』の放送から、実に4年ぶりの新作アニメーションになります。皆さんとしてはどんな気持ちでいましたか？

一同 長かったです！

河瀬茉希 まあみんな同じ気持ちだよね（笑）。

田中美海 ファンの皆さんも待ってくださっていたと思いますけど、私たちも本当にずっと待ち望んでいて。

衣川里佳 私たちキャストにも何の情報も降りてこないんですよ（笑）。「本当に制作進んでるの？」っていう時間が長くあって。

河瀬 そうそう。アフレコの話が来たのも結構最近で、1年くらい前だったので。

田野アサミ しかも突然降りてきたよね。

種田梨沙 なおかつ今回は2回に分けてアフレコをしたんですよ。「まずはパート1を録ります」というお話で、途中までの台本をいただいたんですけど、「え？続きは？」っていう（笑）。

衣川 その先のお話がどうなるかは教えてもらえないので、1回目は結末がどうなるかわからないまま録っていました。

――まさにキャラクターの心情そのまま演じていたんですね。『ゾンビランドサガ』は毎回そういうスタイルなんですか？

種田 そうですね。

衣川 昔からシナリオをまったく教えてくれない。

田中 オリジナル作品の場合は、たまにそういうことがありますけどね。

田野 なんだったらライブのリハ中に壁に「最後のMCで2期を発表します」というのが書いてあって、私はそれを観て2期の制作を知りましたから。「えっ？2期あるの？」って（笑）。

本渡 楓 サプライズで発表予定だったのに、タイムスケジュールに全部書いてあって、「ああ、見ちゃった」みたいな（笑）。

――色々な意味でライブ感がありますね（笑）。『ゾンビランドサガ』といえば毎回予想の斜め上を行くストーリー展開で話題になりますが、今回の劇場版は、完成版をご覧になってどんな感想を抱きましたか？

田中 はちゃめちゃですけど、最終的にはやっぱり『ゾンビランドサガ』なんだなあって、なんか納得がいく感じでした。不思議な感覚なんですけど。

衣川 「やっぱり『ゾンビランドサガ』なんだな」のひと言で何でも済ませられるからね（笑）。

田野 実際に何でもやってきたし、色んなことに挑戦してきたから、何が来たとしても最終的に「うん、わかりました！」って納得できてしまう。それは我々にしかできないことだろうなって思います。そもそもエイリアンと戦うって「え？どういうこと？」ってなるはずなので（笑）。でも、戦っていくうちにお芝居の熱量も上がっていくし、アフレコでも横にいるみんなのお芝居を感じながら「『ゾンビランドサガ』をやっているなあ」という感覚があって。

――自分も映画本編を拝見しましたが、正直、途中から「あれ？何の映画を観てたんだっけ？」となりました。

田野 それは最高の誉め言葉です！（笑）。

衣川 それが『ゾンビランドサガ』なので。その不安が最高のスパイスになるんです。私たちもアフレコしながら、「私たち、レコーディングしたはずだけど、いつ新曲を歌うの……？」と思っていたので（笑）。

田中 確かに（笑）。

衣川 「これ大丈夫なの？」「話の収拾がつくの？」っていう。だからこそ最後のカタルシスに繋がっていくのかなと思います。

河瀬 でも、めちゃくちゃなことをやっているように見えて、色んなこれまでの伏線を回収しているんですよね。今までTVアニメ1期・2期でやってきたことと繋がる部分、ゾンビィだからこそエイリアンと戦える要素というのがちゃんとあって。そういうベースがしっかりしているので、『ゾンビランドサガ』を作ってる人たちはすごいんだなと改めて思いました。アフレコの時点では「え？これはどういうこと？」と思っていたことも、完成版を観たら「ああ、ここはこういう意味だったんだ」という描写がたくさんあって。そういう部分も魅力で面白い作品だと思いました。

――TVアニメ2期の最終話ラストに宇宙船みたいなものが登場したので、エイリアンが登場することも多少は予想できましたけど……。

種田 でも、私は逆にあのネタが拾われて安心しました。「このネタは拾わないんだろうな」って勝手に思っていたので（笑）。あの後に何があったのかちゃんと教えてくれたので嬉しかったです。

――本予告PVの映像には、TVアニメ1期のオープニングアニメーションでフランシュシュが着ていた戦隊もの風のヘルメットとジャージ衣装も登場していて。まさかの伏線回収でびっくりしました。

河瀬 「あれは新曲のMV衣装じゃないか？」と考察している人もいましたね。あの世界線ではまだ「徒花ネクロマンシー」は歌われていないらしいので……真相は観てのお楽しみです！（笑）。

種田 伏線の話じゃないですけど、私は告知ポスター（キービジュアル）に嘘偽りがないのが一番びっくりしました。あのポスターを初めて見た時、すごくお洒落で面白いポスターだなと思ったんですけど、あそこに描かれているものはほぼ本編に登場するんですよね。

田野 わかる！匂わせがすごい。後ろで牛が浮いていたりして。

――あのイラストを観ても、とにかく派手で迫力はすごいけど、なんのアニメなのかがいまいちわからないのが『ゾンビランドサガ』らしいですよね。

田野 ただゾンビィでもないし、ただアイドルでもない。唯一無二ですからね。

種田 今回が一番難しいかも。逆に皆さんに観終わった後の感想を教えてほしいです。

――PVのキャッチコピーに「まさかの超本格SF（サガ・ファイト）」と書いてありましたけど。

衣川 ああ、確かにサガをあげてファイトするので、それも嘘ではない（笑）。

種田 そう、だからこのポスターにも詐欺はひとつもない気がします。

本渡 私は『ゾンビランドサガ』のライブシーンが大好きで、1期でも2期でも、規模の大きいライブシーンの映像がすごかったじゃないですか。視聴者の自分がペンライトを振ってその場で応援している感じがして。なので劇場版のライブシーンもすごく期待していたのですが、これがまた良いんですよね。お客さんの気持ちにもなれますし、お客さんからは味わえないだろうカットもあって、フランシュシュたちの表情や目線一つ一つが尊くて……そのライブシーンの後のとあるシーンも素晴らしくて、最後の最後まで感動を届けてくれる作品に仕上がっていると思います。途中まではどうなるかわからないですけど（笑）、それもまた『ゾンビランドサガ』なのかなと思います。

こだわりの音楽とライブシーン、そしてフランシュシュは伝説へ……

――本予告PVで解禁された新曲「またたく宇宙（ソラ）に憧れて」についても、ぜひお話をお聞かせください。

種田 さっききぬちゃん（衣川）が言ってたの、言った方がいいんじゃない？

衣川 あれ、なんて言ってたっけ？とっても壮大で、ハーモニーが綺麗で、メロディアスだっけ？

田野 いや、不安そうにこっち見ないで（笑）。「ゾンビィゴスペラーズ」とか言ってたよね。

衣川 あ、そうだそうだ。きっと楽曲をフルで聴いていただけたらわかっていただけると思うんですよね。

田中 この曲、ハモリがすごくいいんですよね。それこそ1期のEDテーマ「光へ」もハモリが3声に分かれていて、さくらとリリィが一番高い音、ゆうぎりと愛ちゃんが中音域、サキと純子が一番下の音を担当していたんですけど、「またたく宇宙（ソラ）に憧れて」は最初がその3声から入るので、結構鳥肌ものだと思います。私も初めて合わさったものを聴いた時は「綺麗……」ってなりましたから。フランシュシュの声ってすごくまとまりがいいんだなと改めて思いました。

田野 自分で録っている時は自分の声しかないので、想像するしかなかったけど、全員の声が重なった時の感動がすごくて。

衣川 みんなで一斉に歌っていても、一人一人の声がわかるもんね。みんな個性があってすごい。

河瀬 この曲、手拍子も録ったんですよ。『ゾンビランドサガ』の楽曲は、キャストが足音とかガヤを録ることがよくあるんですけど、この曲のレコーディングの時も「じゃあ手拍子録りまーす」と言われて。やってる時はすごく孤独だったんですけど、完成版を聴いた時、すごい厚みが増していたので、やっぱり迫力が大事なんだなと思いました。もしライブで歌う機会があれば、ぜひ皆さんにも手拍子してもらいたいですね。

種田 確かに。この曲は一緒に歌って欲しくなる。

衣川 耳に残りやすいしね。

田中 うん、フレーズも繰り返しだから、多分知らない人でもすぐ覚えてもらえると思うし、一緒に歌えるような歌詞と曲になっていると思います。

――本渡さんはいかがでしたか？

本渡 この曲は、歌の最後の方だけ2パターン録りました。劇場版の本編で流れる、さくらのとある想いと共に歌ったバージョンと、さくらたちがレコーディングしたであろう、完成された歌を録らせていただいて。試写会で劇場版の完成版を観た時は、一旦その記憶を忘れた状態で観ていたので、自分でも「あれ、そんな歌声だった？」と思ったくらいで。『ゾンビランドサガ』では必要に応じてそういう歌の録り方をするのですが、それを知ったうえで観ていただけると、音楽の作り手側のこだわりも感じてもらえると思いますし、ぜひ注目してほしい楽曲です。

――確かに劇場版のさくらの歌は終盤でエモーショナルさが増しているように感じましたが、実際に別録りしていたんですね。他の皆さんも劇場用とCD音源用で別録りしたのでしょうか？

田中 私たちも最後の部分だけ2パターン録っています。とあるシーンがあるので、それに合わせて気持ちを込めるように歌っていて。

田野 私の場合は、スタッフさんに「僕たちはこう思っているけど、田野さんだったらサキはどう行動すると思いますか？」ということを聞かれて。

衣川 私も同じことを言われた。

田野 なので、皆さんが思うパターンと、私が思う「サキだったらこう歌う」というパターンの両方を録りました。その場ではどちらが採用されるかはわからなかったんですけど、完成した映像を観たら自分が提案した方が使われていたので、サキやフランシュシュと共にやってきた年月がその答えに導いてくれたんだなと思いました。私自身、「こうかな？」ではなく、自信を持って「サキは絶対こうする！」と思って歌いましたね。

――素敵なお話ですね。

田野 楓もさっき言っていましたけど、ライブシーンはみんなの目線もそうですし、一つ一つの言葉や歌声に想いがのっていると思うので、よく聴いてもらえると嬉しいです。

――ありがとうございます。最後に、映画の公開を楽しみにしているファンに向けて、おひとりずつ作品のお薦めポイントや見どころをアピールしていただけますでしょうか。

衣川 ええっ、ネタバレ無しで話すのは難しいなあ……純子ちゃんは意外と足が速いです。

河瀬 えっ？どういうこと？（笑）。

衣川 フランシュシュのみんなで逃げ惑うシーンがあるんですけど、愛ちゃんと純子ちゃんが走って逃げる時に、後ろにいた純子ちゃんが愛ちゃんを追い抜かしていくんですよね。「え、純子ちゃんってそんなに速いの？」と思って。意外と体育会系なんですよね……ネタバレしないシーンだとそれしかパッと思いつかなかった（笑）。

河瀬 何のアピールなの（笑）。私は先ほども軽くお話しましたけど、やっぱりストーリーの土台がしっかりしている作品だと思うので、『ゾンビランドサガ』を知らない人にも、きっと楽しんでいただける作品なんじゃないかなと、胸を張ってお薦めしたいです！「ちょっと時間あるから観てみるか」みたいな軽い気持ちでも楽しめると思いますし、クスッと笑えて明るい気持ちにもなれるし、泣けて感動もできるので、観て後悔はないと思います！フランシュシュを知るきっかけになっていただけたら、何よりです。

田中 フランシュシュはもちろんですけど、今までフランシュシュたちを支えてきてくれたみんなも、本当に余すことなく出てきてるので、そこは絶対にチェックしてほしいなと思います。リリィに関わる人で言うと、特にパピー（豪 剛雄）の活躍は見逃さないでほしいですね。2期ではあまり出番がなかった分、パピーのあの肉体美が活用されるので（笑）。なので、できればTVアニメの1期と2期を観返しておくとより楽しめると思いますし、劇場版を観て面白いなと思った方は、1期・2期を観てからもう一度劇場版を観て、エンドレスで『ゾンビランドサガ』ループをしてもらえたら嬉しいです。ぜひ楽しんでください！

種田 観ていると途中までは「？」もあると思いますけど、全部観てしまえば「めちゃくちゃ面白い！」という感想で終結する映画になっているので、あまりハードルを上げるのは良くないと思いつつ、今回は絶対に期待してきていただいて大丈夫です！それくらい、我々キャストの満足度も高かったですし、皆さんの観たかったシーンも、皆さんが全く予想してなかったであろうシーンもたくさんあるので、４年分の期待を思う存分晴らしていただければと思います（笑）。何よりライブのシーンは今回もすごくワクワクする演出になっているので、ぜひ劇場の良い音響で観てもらえればと思います。

田野 そもそも『ゾンビランドサガ』は「ゾンビィが佐賀を救う」というところからスタートしていて、サキは今回、またゾンビィであるがゆえの壁にぶち当たる瞬間もありますけど、ゾンビィだからこそ救われる瞬間もあったり、ゾンビィのいいところもすごく描かれていて、何より「これがフランシュシュだ！」と全力で言えるシーンがたくさんあります。それと今回は守り守られている我々の姿がたくさん描かれています。サキも「絶対にこの子を守る！」という思いがあるし、守り守られ、一人だけではやっていけない、私たちだから、このみんなだからこその一致団結する力を、この映画で皆さんにお届けできると思います。劇場がサガだと思って、私たちと一緒にストーリーを進んでもらえたらと思います！

本渡 まず、この作品ではゾンビィのライフハックが学べます（笑）。ゾンビィはあのフラフラ彷徨っている有名な姿だけでなく、「そういう（体の）使い方があるのか！」みたいなことを、フランシュシュを通じて知ってもらえると思います。そしてこれはさくら目線になるかもですが、（巽）幸太郎の気持ちをまたひとつ、知ることができた気がしました。いつもチョケて大声を出してしまう人ですけど、今回の劇場版では「これは本音なんじゃない？」と思えたり、「ん？幸太郎とさくらは……？」みたいなシーンもありますので、ぜひ劇場に足を運んで、何度でもそのシーンなどなど、全てチェックしてみてください！

●作品情報劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』10月24日（金）全国公開

＜ストーリー＞

ゾンビィのアイドルは佐賀を、そして世界を救えるのかー!?

2025年、佐賀万博開催で盛り上がる地球。

フランシュシュは万博のアンバサダーに起用され、メインイベントのSAGAアリーナライブへと向けて準備を進めていた。

しかし、突如として巨大な宇宙船が佐賀上空に出現し、佐賀県全土を攻撃し始める。

動揺するフランシュシュメンバーたち。ただのアイドルにできることは何もないのか…!?

そんな中、唯一自我を取り戻していなかった伝説の山田たえが覚醒し、フランシュシュ脱退を宣言してこの侵略を止めようと単身敵地に乗り込んでしまう。

バラバラになってしまったフランシュシュたちは、再び絆を取り戻し、佐賀を救うことができるのかー!?

【スタッフ】

原作：広報広聴課ゾンビ係

総監督：宇田 鋼之介

監督：佐藤 威 石田 貴史

脚本：村越 繁

キャラクターデザイン：深川 可純 山口 仁七 崔ふみひで

SFビジュアルデザイン：ロマン・トマ

アニメーションプロデューサー：脇 優梨子

音楽：高梨 康治

主題歌・挿入歌：SCOOP MUSIC

アニメーション制作：MAPPA

【キャスト】

巽 幸太郎：宮野 真守

源 さくら：本渡 楓

二階堂 サキ：田野 アサミ

水野 愛：種田 梨沙

紺野 純子：河瀬 茉希

ゆうぎり：衣川 里佳

星川 リリィ：田中 美海

山田 たえ：三石 琴乃

©劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

