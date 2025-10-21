ABCテレビ、新番組10・27スタート ニッポンの社長＆ロングコートダディ＆セルライトスパ＆蛙亭“関西発コント”発信【コメント】
ABCテレビは27日、新番組『コント・デ・ンガナ』（深0：00〜0：30 ※関西ローカル）を放送する。
『コント・デ・ンガナ』に出演するお笑いコンビ4組
新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」(毎週月曜 深0：00〜0：30放送枠)が、関西から新たなビッグコンテンツを生み出すプロジェクトとして始動。その第1弾となるのが今回のユニットコント番組。
今年7月に開催された『ダブルインパクト 漫才＆コント二刀流 NO.1 決定戦 2025』(日本テレビ・読売テレビ系)でトップ3を独占したニッポンの社長、ロングコートダディ、セルライトスパ、そして「キングオブコント」(TBS)で2度決勝進出という実績を持ち、数々のバラエティで活躍する蛙亭の関西コント芸人4組が出演。週替わりで登場する関西出身ゲストと、純然たる“関西発コント”を創り上げる。
「関西は漫才、関東はコント」という固定概念を覆し、“関西発コント”という新しい文化を発信する。27日からスタートし、全9回にわたって届ける。
【コメント】
■ロングコートダディ・堂前透
これは楽しみですねえ(よだれじゅるり)(腕まくり)(怪しげな笑み)(散髪)
■ロングコートダディ・兎
僕たちがシェフならコントは料理、コント番組は料理番組。ぜひ一度僕たちのコントをその目で観てください！
■セルライトスパ・肥後裕之
ユメガカナ・イ・マシタ！大好きなメンバーと関西背負ってコントするので見てくださ・い・！
■セルライトスパ・大須賀健剛
僕らも経験したあの頃のように若者たちの心に残るアレにするぞ
■ニッポンの社長・辻晧平
コントデンガナ決まりデンガナ！ほんまおもろいこと、ヤッチャイマンガナ！ほんでみんな笑いマンガナ！
■ニッポンの社長・ケツ
番組におおきに！観てくれるみんなにおおきに！全ての関西人におおきに！ホンマにおおきに!!
■蛙亭・中野周平
大好きな先輩と最高でんがな！すみずみまで楽しんでね〜！
■蛙亭・イワクラ
最高なメンバーでテレビでコントが出来るなんてほんまにえらいこっちゃで!!!おおきに！みんな見てや〜！かなんで〜！
