¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÀ¸²òÀâ¤ËÄ©Àï¡¡2²ó¥ß¥¹¤ËËÜµ¤¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¡¦Â¿ËàÏ»ÅÔ²Ê³Ø´Û ¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥É¡¼¥à¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¨¥Ã¥°¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¾¾Â¼¤¬Ìë¶õ¤ÎÀ¸²òÀâ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤Ç¡Ä¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¹âÈª½¼´õ
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç²òÀâÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¾¾Â¼¤À¤¬¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¼¤Ò¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡Ö½Ð¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É2¥ß¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2²ó¥ß¥¹¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¡¢¡Ö252²¯¥¥í¡×¤ò¡Ö225²¯¡×¤È¤¤¤¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥Á¥Ã¤È¤ä¤ì¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡Âµ¤Ç²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶¦±é¤Î¹âÈª½¼´õ¤Ï¡Ö225¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»£±Æ¤Î¤È¤¤â¾¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¨¥â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜÊÔ¥·¡¼¥ó¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î°ìËë¤Ë´¶Æ°¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¿¼Â¤ÇÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤¬±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò¤¤ç¤¦¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯À¿¼Â¤µ¡¢¿¿Ùõ¤µ¡£ÀÚ¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ê²ñ¤«¤é¡Ö2024Ç¯10·î21Æü¤Ï¤É¤³¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ê¤¤¤±¤É»¡¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¼ÁÌä¤Î»ÅÊý¤À¤È¡×¤È¥Ô¥ó¤È¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¼Â¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ËÆ±½ê¤Çµ®¼ù¤ËÀ¸²òÀâ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤«¤ó¤¸¤ã¤À¤á¤¸¤ã¤ó¡Ä´°àú¤ÊºÆ¸½¤ò¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤Ê¤ª¤â¸å²ù¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¡ÄÀ¸²òÀâ¡£»Ï¤á¤¿¤é¶ÛÄ¥¤·¤ÆÂ©¿ø¤¨¤Ê¤¤¤·À¼¿Ì¤¨¤ë¤·ºÇ°¤À¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡Ø·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤¹¤º¤á¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µÏ¿Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¿·³¤À¿»á¤Ë¤è¤Ã¤Æ07Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦±óÌîµ®¼ù¡Ê¾¾Â¼¡Ë¤Î18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤òÉÁ¤¯¡£
