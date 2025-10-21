ÇµÌÚºä46¡¦Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡¢Ç¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂ´¶È¡Ö¤½¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡Â´¶È¸å¤â³èÆ°·ÑÂ³¤Ø¡Ö¿·¤¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä46¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡Ê23¡Ë¤¬¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌðµ×ÊÝÈþ½ï
¡¡Ìðµ×ÊÝ¤Ï¤³¤ÎÆü¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ó¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤«¤±¤ò²Î¤Ã¤¿»þ¤Ë·è¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾×Æ°¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤È¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çç¥¤ËÍî¤Á¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÇµÌÚºä46¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬ÇµÌÚºä46¤òÌ¾¾è¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±¦¤âº¸¤â¤ï¤«¤é¤Ì¤Þ¤Þ¤ª»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À²¿¤âÌµ¤¤¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢¾¯¤·ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÊý¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«¤òÄÏ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¤Ë¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ì´¤äÇº¤ß¤ò¡¢°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¤ï¤¿¤·¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤¬¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊÇµÌÚºä46¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÇµÌÚºä46¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ½ª³èÆ°Æü¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â´¶È¸å¤âÈ¯¿®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¡¢¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Þ¤ÇÌ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ´¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤ÉËÜ¿Í¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£40th¥·¥ó¥°¥ë¤¬ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ìðµ×ÊÝ¤Ï2002Ç¯8·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2018Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤ÎÂè4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
