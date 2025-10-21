Amazonは、10月27日9時から11月4日までの間、「スマイルSALE」を開催する。セール予告製品として、「Kindle Scribe Notebook Design」や「Fire Max 11」などのAmazonデバイス、JBLのサウンドバー「BAR 800」などが紹介されている。

また「バイヤーおすすめ家電特集」では、TCLの75型4KミニLEDテレビ「75Q7C」やTVS REGZAの55型4K有機ELテレビ「55X8900L」などもセール対象製品として紹介されている。

今回のスマイルSALEは「今欲しい秋モノ＆冬支度」をテーマに、秋から冬への準備に向けて、食品・飲料・お酒から日用品、スポーツ・アウトドア用品、ファッションまで、幅広い製品をセール価格で販売。

期間中には、合計10,000円以上の買い物を対象にポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も併催予定。今回は、プライム会員なら1.5％、Amazon Mastercardでの購入で3％、ブランドセレクション対象商品購入で4％、dアカウントとの連携で0.5％とポイント還元率がアップ。

さらに、ペット用品・スポーツ用品・アウトドア用品(ウェア・バッグ・シューズは除く)では、さらに5.5％還元率がアップする。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください