陸上自衛隊は、2025年1月、香南市で酒を飲んで車を運転し当て逃げ事故を起こした男性自衛官を、10月21日付けで停職5か月の懲戒処分としました。

21日付けで停職5か月の懲戒処分を受けたのは、香南市の陸上自衛隊第50普通科連隊・高知駐屯地に所属する34歳の男性自衛官です。



高知駐屯地によりますと、男性自衛官は、25年1月31日、同僚4人と南国市の飲食店でビールやハイボールを7杯ほど飲んだあと自宅へ帰ろうと自分の車を運転。

香南市野市町の国道55号で、停止中の車に追突しそのまま逃げたもので、酒気帯び運転などの疑いで書類送検されていました。



水関謙作第50普通科連隊長は「隊員が、このような重大な事案をおこしてしまったことを重く受け止め、遵法精神について改めて教育し、同種事案の絶無を図る」としています。



この男性自衛官は、21日付けで依願退職したということです。



高知駐屯地では25年にも、20代の元自衛官が不同意わいせつの罪で有罪判決を受けるなど、不祥事が相次いでいます。