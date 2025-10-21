魔女がテーマの中華アフタヌーンティー

2025年10月1日から10月31日までストリングスホテル東京インターコンチネンタル（東京都港区港南2-16-1）26階中国料理「チャイナシャドー」にて「美巡アフタヌーンティー 〜魔女のスイーツマジック〜」が開催されています。

オプションメニューも充実

美と滋養を詰め込んだ"魔女"をテーマにした、ハロウィンシーズン限定のアフタヌーンティーです。

魔女のハットがトッピングされた「紫芋のモンブラン」、ラズベリーのミルクタピオカで仕立てた「魔女のスープと毒リンゴ」など、テーマに沿ったビジュアルのスイーツがズラリと揃います。

セイボリーにも、思わずドキッとしてしまう魔女の指を思わせる「スティック春巻」が登場。

イブニングハイティーでは、中国料理を代表する北京ダックが付いています。

「土鍋入り焼きサンラータンメン」や「 XO醤入りブラックチャーハン」のオプションメニュー（追加料金各550円）もあり、食事としても満足いく内容です。

食事に合う中国茶と一緒に幻想的で遊び心あるメニューが楽しめます。

料金はアフタヌーンティーが7150円、イブニングハイティー8250円です。

提供時間はアフタヌーンティーが12時から15時、イブニングハイティーが18時から19時30分までです。

前日17時までの予約が必要となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。